У Москві обрушився будинок: всі подробиці, фото і відео

У Москві на вулиці Трубної обвалилася будівля, в результаті чого постраждали як мінімум три людини.

За словами очевидців, є загиблі. Про це повідомляють "Известия".

Попередньо, обрушилася покрівля будівлі, яка знаходиться на реконструкції, площа обвалення склала 80 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені чотири автомобілі, які були припарковані поруч з будівлею.

За даними видання "News-R", стан постраждалих розцінюється, як вкрай важкий.

Тим часом, Telegram-канал LIFE SHOT повідомляє, що інформація про загиблих і постраждалих не підтвердилася.

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні, в російському Мурманську вибухнув побутовий газ в житловому будинку, в результаті чого обвалилося декілька поверхів. В результаті події троє людей загинули і п'ятеро постраждали.