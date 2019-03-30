ЗМІ дізналися про жорсткий ультиматум Трампа Кім Чен Ину

Президент США Дональд Трамп вручив лідеру КНДР Кім Чен Ину письмову вимогу про передачу Вашингтону всіх наявних ядерних боєзарядів та атомного палива.
Така вимога була висунута 28 лютого на переговорах лідерів двох країн, які проходили у В'єтнамі, передає Reuters. У матеріалі наголошується, що саме це могло стати причиною раптового закінчення саміту раніше призначеного часу.
За інформацією агентства, США зажадали від Північної Кореї повного демонтажу ракетно-ядерної інфраструктури та об'єктів подвійного призначення, які належать до ядерної сфери, включаючи підприємства зі збагачення урану.
Того ж дня робочий сніданок Трампа і Кіма був несподівано скасований. За оцінкою аналітиків, північнокорейський керівник, найімовірніше, прийняв умови Трампа як образливі. У відповідь на провал переговорів США відмовилися від скасування економічних санкцій щодо КНДР.
EADaily
Нагадаємо, раніше КНДР викрили в розвитку секретної ядерної програми незважаючи на те, що навесні 2018 року Кім Чен Ин оголосив про рішення тимчасово припинити ракетні та ядерні випробування.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кім Чен Ин, який прибув 26 лютого на станцію Донгданг у північній в'єтнамській провінції Лангшон дорогою на саміт, вразив своїм кортежем.
Лідер КНДР потрапив у курйозну ситуацію з перекладачем — на вокзалі Донг-Данг у В'єтнамі той не встиг за президентом і був змушений бігти.
Сестра Кім Чен Ина також відзначилася дивною поведінкою на переговорах брата з президентом США.
Дональд Трамп, прибувши до столиці В'єтнаму Ханой на зустріч із Кім Чен Ином, невпевненою ходою спустився з літака, чим викликав обговорення в мережі.
Після невдачі на саміті Трамп прийняв несподіване рішення про скасування масштабних спільних військових навчань на Корейському півострові.
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