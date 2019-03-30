ЗМІ дізналися про жорсткий ультиматум Трампа Кім Чен Ину

Президент США Дональд Трамп вручив лідеру КНДР Кім Чен Ину письмову вимогу про передачу Вашингтону всіх наявних ядерних боєзарядів та атомного палива.

Така вимога була висунута 28 лютого на переговорах лідерів двох країн, які проходили у В'єтнамі, передає Reuters. У матеріалі наголошується, що саме це могло стати причиною раптового закінчення саміту раніше призначеного часу.

За інформацією агентства, США зажадали від Північної Кореї повного демонтажу ракетно-ядерної інфраструктури та об'єктів подвійного призначення, які належать до ядерної сфери, включаючи підприємства зі збагачення урану.

Того ж дня робочий сніданок Трампа і Кіма був несподівано скасований. За оцінкою аналітиків, північнокорейський керівник, найімовірніше, прийняв умови Трампа як образливі. У відповідь на провал переговорів США відмовилися від скасування економічних санкцій щодо КНДР.

EADaily

Нагадаємо, раніше КНДР викрили в розвитку секретної ядерної програми незважаючи на те, що навесні 2018 року Кім Чен Ин оголосив про рішення тимчасово припинити ракетні та ядерні випробування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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