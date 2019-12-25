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26 грудня • оновлено в 01:52
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Злякалися? У Росії раптово захотіли мирних переговорів з НАТО

2.1т
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Росія запропонувала НАТО відмовитися від проведення військових навчань біля кордонів РФ з країнами Альянсу.

Заступник голови МЗС Олександр Грушко повідомив "Комерсанту", що мова йде про Балтійський і Чорноморський регіони.

Він висловив стурбованість тим, що Альянс став більш активним у Прибалтиці. Москва хоче почати з НАТО переговори з цього приводу.

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"Це для нас абсолютно незрозуміло, адже в Альянсі говорять про важливість деескалації", – заявив він.

"Ми запропонували країнам НАТО домовитися про зниження рівня військових навчань аж до їхнього непроведення в районах дотику Росії і країн НАТО", – додав дипломат.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Росії війною з НАТО через посягання на його державу.

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Кирило Лютий
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Как тут писали о переговорах России и Украины по газу, переговоры - это ВЗАИМНЫЕ уступки. Россия требует не проводить учения в Прибалтике, а взамен что предлагает?
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