Злякалися? У Росії раптово захотіли мирних переговорів з НАТО

Росія запропонувала НАТО відмовитися від проведення військових навчань біля кордонів РФ з країнами Альянсу.
Заступник голови МЗС Олександр Грушко повідомив "Комерсанту", що мова йде про Балтійський і Чорноморський регіони.
Він висловив стурбованість тим, що Альянс став більш активним у Прибалтиці. Москва хоче почати з НАТО переговори з цього приводу.
"Це для нас абсолютно незрозуміло, адже в Альянсі говорять про важливість деескалації", – заявив він.
"Ми запропонували країнам НАТО домовитися про зниження рівня військових навчань аж до їхнього непроведення в районах дотику Росії і країн НАТО", – додав дипломат.
Ілюстрація
Як писав OBOZREVATEL, раніше глава Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Росії війною з НАТО через посягання на його державу.
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