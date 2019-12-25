Злякалися? У Росії раптово захотіли мирних переговорів з НАТО

Росія запропонувала НАТО відмовитися від проведення військових навчань біля кордонів РФ з країнами Альянсу.

Заступник голови МЗС Олександр Грушко повідомив "Комерсанту", що мова йде про Балтійський і Чорноморський регіони.

Він висловив стурбованість тим, що Альянс став більш активним у Прибалтиці. Москва хоче почати з НАТО переговори з цього приводу.

"Це для нас абсолютно незрозуміло, адже в Альянсі говорять про важливість деескалації", – заявив він.

"Ми запропонували країнам НАТО домовитися про зниження рівня військових навчань аж до їхнього непроведення в районах дотику Росії і країн НАТО", – додав дипломат.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Росії війною з НАТО через посягання на його державу.

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