Злив секретну інформацію: Трамп осоромився новим проколом

Президент США Дональд Трамп розсекретив американський спецназ, який перебуває в Іраку, опублікувавши спільне відео з бійцями на своїй сторінці у Twitter.

На кадрах обличчя усіх чоловіків досить добре видно, що створює загрозу їхній безпеці, пише NEWSru. Представники Міністерства оборони США пояснили, що в подібних випадках обличчя військових прийнято ретушувати, адже розкриття особистості спецназівця може нести для нього загрозу.

"Заходи забезпечення безпеки під час секретних операцій є найважливішим аспектом розміщення військовослужбовців. Справжні імена, обличчя і особистості солдат, які беруть участь у спецопераціях або бойових діях, зазвичай тримаються у секреті", — пояснив екс-співробітник розвідки ВМС США Малкольм Ненс.

За його словами, випадкове розкриття секретних даних шляхом висвітлення у ЗМІ, навіть якщо це зробив сам головнокомандувач, стане загрозою, якщо хтось із цих військовослужбовців буде затриманий ворожим урядом або захоплений терористичним угрупуванням.

Таку ж позицію, за інформацією Newsweek, на умовах анонімності озвучив і співробітник Пентагону. Він зазначив, що навіть під час демонстрацій відео спецоперацій для членів конгресу або для ознайомлення президента/віце-президента обличчя співробітників військової бази робляться розмитими. Крім того, джерело підкреслило, що такий випадок, який трапився із Трампом, — перший на його пам'яті.

Однак на цьому розголошення секретної інформації, пов'язаної із візитом Трампа в Ірак, не закінчилося. Як зазначає "Медуза", фото лайнера американського лідера, який таємно летів до військових, завчасно злив у мережу житель Англії Алан Мелой із Шеффілда, графство Саут-Йоркшир.

Так, чоловік помітив у небі слід від літака і почав фотографувати повітряне судно. У процесі він помітив відмітне розмалювання повітряного судна, зокрема великий прапор США на хвості. Мелой ідентифікував борт як VC-25 — один із двох військових пасажирських літаків Boeing 747, які використовуються для польотів президента США по всьому світу. "Я не бачив "борт номер один" над Південним Йоркширом із 2005 року. Це не те, що ви бачите регулярно", — пояснив він журналістам.

Мелой завантажив фотографію літака на сайт Flickr. Фотографія широко розійшлася в інтернеті. Любителі авіації проаналізували загальнодоступні дані з відстеження літаків, і незабаром у Twitter з'явилися чутки, що Трамп прямує на Близький Схід, імовірно, в Афганістан чи Ірак. Це сталося за декілька годин до приземлення борту на іракській авіабазі Ель-Асад, використовуваної американськими військовими. У результаті Білий дім був змушений розкрити деталі поїздки Трампа. Журналістам дозволили опублікувати відомості про це, коли Трамп прилетів у Ірак.

. @FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE USA! pic.twitter.com/rDlhITDvm1