"Злісні інваліди!" Віце-спікер Держдуми публічно образив Україну і Грузію

Скандальний віце-спікер нелегітимної Державної Думи Росії Петро Толстой осоромився публічною образою України та Грузії.

Він назвав їх державами, які не відбулися, і заявив про їхню обмеженість в недозволеній манері. Інцидент стався під час засідання нижньої палати російського парламенту, повідомляє Lenta.ru.

"Тільки завдяки нашій країні сьогодні на карті світу існують ось цих два злісних інваліда, держави, що не відбулися, без частини своїх територій – Україна і Грузія", – сказав він.

Толстой закликав залишити в минулому "зовнішню політику погодження 1990-х" після того, як грузинський журналіст Георгій Габунія образив президента РФ Володимира Путіна в прямому ефірі.

Петро Толстой Сайт Держдуми Росії

Віце-спікер Держдуми пригрозив, що без відповіді цей інцидент не залишиться. Він також оголосив, що фракція путінської "Єдиної Росії" проголосує за введення антигрузинських санкцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Толстой нахабно висловився про українську делегацію в ПАРЄ, заявивши, що у її представників нібито присутнє "малоросійське бачення сучасного світу".

Крім того, він зарозуміло додав, що запропонував у Страсбурзі провести через десять років засідання ПАРЄ в окупованій Росією Ялті.

Також Толстой вибухнув їдкими образами на адресу України через те, що один з гостей пропагандистської програми "60 хвилин" назвав Росію країною-агресором.

"Росія вас годувала, поїла, 25 років оплачувала вашу незалежність, щоб ви навчилися мовою розмовляти! І тепер ви смієте говорити, що ми агресори?! Як у вас язик повертається?!" – розкричався оскаженілий віце-спікер Держдуми.

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