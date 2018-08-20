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ПолітикаЕкономіка

"Зіпсував життя!" Скандальна екс-регіоналка злякалася скасування потягів до Росії

9.1тЧитати новину російською

Одіозна екс-член Партії регіонів Олена Бондаренко бурхливо відреагувала на ініціативу міністра інфраструктури Володимира Омеляна скасувати залізничне сполучення України з Росією (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема колаборантка в істеричних тонах заявила, що така ініціатива нібито зіпсує життя мільйонам українських громадян. Свої обурення зрадниця України озвучила в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1".

"П'ять мільйонів українців на рік туди-сюди відвідують Росію, в'їздять, виїздять. П'ять мільйонів громадян, яким просто цей пан зіпсував життя! Мало того, що вдарить це по бюджету, мало того, що він робить нестерпним життя людей у дорозі! Бо я впевнена, що будуть сірі перевезення, їздити не припинять. Але я уявляю, як по-матері, по-батькові будуть згадувати цього герострата!" - розлютилася перебіжчиця, критикуючи радикальні заходи, які обговорюють в Україні заради безпеки своїх громадян.

Новини
"Дружби немає і не було": Омелян пояснив скасування потягів до РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник директора Федеральної служби військ Національної гвардії РФ Олександр Хінштейн також вкрай нервово відреагував на заяву Омеляна про те, що Москвою незабаром ходитимуть лише ведмеді.

Особи
Олена БондаренкоВолодимир Омелян
Місце
Росія
Об'єкти
Партія регіонівМіністерство інфраструктури
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Київський Ігор
Київський Ігор
А нічого, що Росія зі свого боку давно поїзди відмінила? Всі потяги, які ходять на сьогоднішній день - українського формування, російських немає!
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Gordon Yury
Gordon Yury
Раз Бондаренко на рашка тв кричить - значить прийнято рішення на користь УКРАЇНИ!!!
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Валевич Борис
Валевич Борис
Скоро эта крикливая старушка не будет нужна на шоу - никто ее слушать не будет да и некому - вот и брызгает слюной - отрабатывая свой продажный хлеб тварь!
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