Російський журналіст назвав дві країни, де Кремль може взяти реванш

Наступними країнами, на які може поширитися експансія Росії, можуть стати Казахстан і Білорусь.

Про це в ефірі програми "Кворум" на ObozTV заявив російський журналіст Федір Клименко.

"Є дві, як мінімум, країни, яким варто надалі побоюватися російської експансії, - Білорусь і Казахстан. Ми зараз бачимо, що Назарбаєв - доволі старенький чоловік, і довго він не протягне", - вважає він.

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За словами публіциста, якщо Назарбаєв "піде в інший світ", то наступний варіант з дестабілізацією в Казахстані цілком можливий.

"І Росія цілком очікувано може взяти реванш на цьому напрямку. До речі, всілякі путінські ідеологи, той самий Дугін, давно говорили, що, мовляв, Північний Казахстан теж наш", - нагадав Клименко.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше російський письменник-сатирик Віктор Шендерович передрік РФ громадянську війну.