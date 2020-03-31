У Португалії затримали трьох інспекторів міграційної служби, яких підозрюють у вбивстві громадянина України. Їм загрожує до 25 років в'язниці.

Як повідомляється на сайті судової поліції Португалії, затримані правоохоронці намагалися приховати обставини смерті. Уточнюється, що розтин показав, що українець перед смертю зазнав тортур.

Як пишуть португальські журналісти, за вбивство їм загрожує до 25 років позбавлення волі.

Жорстоке вбивство українця в Португалії: підозрюваних поліцейських затримали

Посольство України в Португалії відреагувало на загибель українця і звернулося до Міністерства закордонних справ Португалії з усною нотою з проханням сприяти проведенню об'єктивного і справедливого розслідування даної справи.

Нагадаємо, жорстоке вбивство українця в Португалії трапилосяЖестокое убийство украинца в Португалии: подозреваемых полицейских задержали 11 березня. За даними глави діаспори українців в Португалії Павла Садохи, мова йде про українця, який приїхав в країну в пошуках роботи.

В аеропорту Лісабона чоловікові було відмовлено у в'їзді в Португалію з невідомих причин. Після вимог пояснити ситуацію йому наділи наручники і проти нього було застосовано фізичну силу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Лодзь (Польща) був жорстоко вбитий 24-річний українець, який приїхав на заробітки.

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