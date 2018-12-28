''Жорсткий торг'': з'ясувалося, чим Путін шантажує Лукашенка

Москва вирішила дотиснути президента Білорусі Олександра Лукашенка у питанні про злиття двох країн.

Таку думку висловив білоруський політик Павло Севяринець, пишуть "Факти". За його словами, у Кремля з'явився новий важіль: "обдурені російським телевізором маси білорусів після 2014 року можуть підтримати главу РФ Володимира Путіна".

Так, зазначається, що почався дуже жорсткий торг.

Білорусь і Росія Белсат

"Якщо коротко, Москва вирішила дотиснути Лукашенка, він викручується, як може. Хоча саме він створював цю систему. Москві потрібні шматки білоруської незалежності, що лишилися, і вона їх вимагає. Валюта, бази, кордон. Лукашенко, як завжди, лякає: піду на Захід, покличу китайців, але господарем тут залишуся. На жаль, реального захисту незалежності ми поки не бачимо, тільки слова", — пояснив експерт.

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