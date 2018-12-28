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''Жорсткий торг'': з'ясувалося, чим Путін шантажує Лукашенка

17.8тЧитати матеріал російською

Москва вирішила дотиснути президента Білорусі Олександра Лукашенка у питанні про злиття двох країн.

Таку думку висловив білоруський політик Павло Севяринець, пишуть "Факти". За його словами, у Кремля з'явився новий важіль: "обдурені російським телевізором маси білорусів після 2014 року можуть підтримати главу РФ Володимира Путіна".

Так, зазначається, що почався дуже жорсткий торг.

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"Якщо коротко, Москва вирішила дотиснути Лукашенка, він викручується, як може. Хоча саме він створював цю систему. Москві потрібні шматки білоруської незалежності, що лишилися, і вона їх вимагає. Валюта, бази, кордон. Лукашенко, як завжди, лякає: піду на Захід, покличу китайців, але господарем тут залишуся. На жаль, реального захисту незалежності ми поки не бачимо, тільки слова", — пояснив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особи
Володимир ПутінОлександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Rubcova Kristina
Rubcova Kristina
Коротше, настав час Білорусів
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
По словам Павла Северинца, белорусская национальная идея — это Иисус Христос, Который говорит по-белорусски. \ Очередной ушибленный на голову, любитель американской демократии.
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Makc Махов
Makc Махов
Воронов Евгений, Кацапы это блевотина! 🇷🇺💩😀😆😁💥🐖
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Semenov Igor
Semenov Igor
Интересны для меня следующие вопросы: 1. Сколько кредитов Белоруссия брарла у России начиная с 1993 года и сколько вернула? 2. Если Белоруссия нам братья, то у братьем все согласовано и едино - и одтых, и праздники, и заботы и, практически, мнения, стоят друг за друга горой. Так я не пойму, где признание Белоруссией Абхазии, Ю. Осетии, Крыма - или ведущие политики Белоруссии и Лукашенко считают внешнюю политику России не правильной? А когда Саакашвили напал на Абхазию (весь мир уже это признал), то почему Лукашенко ездил в Грузию и поддерживал Саакашвили? 3. А может быть одна страна, которая экономически очень и очень зависит от другой страны, быть экономически зависимой, а политически - совершенно независимой и вести свою внешнюю политику иногда противоречащую политике той страны, от которой она зависит экономически? Долго просуществует такой союз?
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Rubcova Kristina
Rubcova Kristina
нет ничего важнее независимости, кредитьі проходят, все проходит, дружба-хуюжба... но если просрал независимость, то уже все
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Rubcova Kristina
Rubcova Kristina
Semenov Igor, у беларусов только один путь - дальше от РФ, иначе просто перестанет существовать Беларусь... мир клином не сошелся на РФ, незаменимьіх не бьівает
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