''Жорсткий торг'': з'ясувалося, чим Путін шантажує Лукашенка

Москва вирішила дотиснути президента Білорусі Олександра Лукашенка у питанні про злиття двох країн.
Таку думку висловив білоруський політик Павло Севяринець, пишуть "Факти". За його словами, у Кремля з'явився новий важіль: "обдурені російським телевізором маси білорусів після 2014 року можуть підтримати главу РФ Володимира Путіна".
Так, зазначається, що почався дуже жорсткий торг.
Білорусь і Росія
Белсат
"Якщо коротко, Москва вирішила дотиснути Лукашенка, він викручується, як може. Хоча саме він створював цю систему. Москві потрібні шматки білоруської незалежності, що лишилися, і вона їх вимагає. Валюта, бази, кордон. Лукашенко, як завжди, лякає: піду на Захід, покличу китайців, але господарем тут залишуся. На жаль, реального захисту незалежності ми поки не бачимо, тільки слова", — пояснив експерт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв практично прямо заявив про можливість приєднання Білорусі до Росії, назвавши це "більш тісною інтеграцією".
Олександр Лукашенко відповів, що шантажувати Білорусь і намагатися її нахилити, роблячи нахабні заяви щодо "інтеграції" держави, — марно.
Росія зірвала домовленості з Білоруссю щодо нафти, відмовившись виплачувати Мінську компенсацію за проведення у РФ податкового маневру в нафтовій галузі. За словами Лукашенка, через це його країна втратить у найближчі роки приблизно 10,5 мільярда доларів.
25 грудня Путін і Лукашенко впродовж 4 годин так і не домовилися про нові ціни на енергоресурси.