Живцем засипало землею: в Польщі трагічно загинув українець

Громадянин України загинув у суботу, 17 березня, в Кракові під час будівельних робіт біля королівського замку на Вавелі.

До смерті 45-річного українця привів зсув землі в районі виконання робіт, повідомляє Gazeta Krakowska. Відзначається, що на місце надзвичайної ситуації відразу прибули рятувальні служби і витягли робочого з-під завалу.

Його реанімація тривала близько години, але врятувати чоловіка не вдалося.

Новини У метро Москви загинув українець

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Про надзвичайну ситуацію було поінформовано державну інспекцію праці Польщі і службу будівельного нагляду країни.

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gazetakrakowska.pl

gazetakrakowska.pl

gazetakrakowska.pl

gazetakrakowska.pl

gazetakrakowska.pl

gazetakrakowska.pl

Як повідомляв OBOZREVATEL,14 вересня в місті Лодзь (Польща) на будівництві житлового комплексу загинув українець.

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