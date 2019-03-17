|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Живцем засипало землею: в Польщі трагічно загинув українець

333Читати матеріал російською

Громадянин України загинув у суботу, 17 березня, в Кракові під час будівельних робіт біля королівського замку на Вавелі.

До смерті 45-річного українця привів зсув землі в районі виконання робіт, повідомляє Gazeta Krakowska. Відзначається, що на місце надзвичайної ситуації відразу прибули рятувальні служби і витягли робочого з-під завалу.

Його реанімація тривала близько години, але врятувати чоловіка не вдалося.

Новини
У метро Москви загинув українець

Живцем засипало землею: в Польщі трагічно загинув українець

gazetakrakowska.pl

Про надзвичайну ситуацію було поінформовано державну інспекцію праці Польщі і службу будівельного нагляду країни.

Живцем засипало землею: в Польщі трагічно загинув українець

gazetakrakowska.pl

Живцем засипало землею: в Польщі трагічно загинув українець

gazetakrakowska.pl

Живцем засипало землею: в Польщі трагічно загинув українець

gazetakrakowska.pl

Живцем засипало землею: в Польщі трагічно загинув українець

gazetakrakowska.pl

Живцем засипало землею: в Польщі трагічно загинув українець

gazetakrakowska.pl

Живцем засипало землею: в Польщі трагічно загинув українець

gazetakrakowska.pl

Живцем засипало землею: в Польщі трагічно загинув українець

gazetakrakowska.pl

Живцем засипало землею: в Польщі трагічно загинув українець

gazetakrakowska.pl

Живцем засипало землею: в Польщі трагічно загинув українець

gazetakrakowska.pl

Живцем засипало землею: в Польщі трагічно загинув українець

gazetakrakowska.pl

Живцем засипало землею: в Польщі трагічно загинув українець

gazetakrakowska.pl

Живцем засипало землею: в Польщі трагічно загинув українець

gazetakrakowska.pl

Живцем засипало землею: в Польщі трагічно загинув українець

gazetakrakowska.pl

Живцем засипало землею: в Польщі трагічно загинув українець

gazetakrakowska.pl

Як повідомляв OBOZREVATEL,14 вересня в місті Лодзь (Польща) на будівництві житлового комплексу загинув українець.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "українці за кордоном" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
українці за кордоном
Місце
Польща
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки