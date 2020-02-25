Жителі Греції в масках збунтувалися проти мігрантів: поліція застосувала газ

У Греції поліція жорстко розігнала протести жителів островів Лесбос і Хіос проти будівництва закритих центрів для утримання біженців і мігрантів.

Зокрема, правоохоронці застосували для цього сльозогінний газ і світлошумові гранати. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на місцеві видання (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Інциденти трапилися вранці 25 лютого в портах Мітіліні на Лесбосі та Местон на Хіосі, коли туди на поромі прибули посилені поліцейські підрозділи і спецтехніка, спрямовані для початку будівельних робіт закритого табору поблизу від регіональної дороги Вротаду-Воліс.

Протести в Греції t.me/kazansky2017/1014

Сотні жителів зібралися на мітинги, щоб не дати вивантажити техніку на берег. Водночас 10 підрозділів спецназу одразу почали розганяти протестувальників.

Повідомляється, що через сльозогінний газ постраждали мер Хіоса Стаматіс Кармантзіс і місцевий священик – президент Асоціації духовенства Хіоса. Їх доставлено до лікарні для надання першої допомоги.

Зі свого боку Міністерство у справах захисту громадян, якому підпорядковується грецька поліція, випустило коротку замітку про те, що рано вранці в портах була вивантажена будівельна техніка.

Протести в Греції t.me/kazansky2017/1014

"Поліцейські сили супроводжують машини і персонал для того, щоб роботи розпочалися без перешкод", – йдеться в повідомленні, водночас про зіткнення у відомстві не згадали.

Варто додати, що 10 лютого грецький уряд ухвалив рішення про реквізицію земель на островах Лесбос, Хіос, Самос, Кос і Лерос із метою початку будівництва там уже в березні закритих центрів для біженців і мігрантів. Вони повинні почати функціонувати вже влітку і замінити переповнені відкриті табори.

Протести в Греції t.me/kazansky2017/1014

Міністр із питань міграції та притулку Нотіс Мітаракіс заявив, що створення таких центрів необхідно, адже незабаром буде неможливо скорочувати міграційні потоки, а також приймати біженців і повертати в країни походження тих, які не отримали притулок у Греції.

Однак представники місцевої влади побоюються, що після створення таборів число мігрантів на островах тільки збільшиться. Зараз загальна їхня кількість у континентальній частині Греції і на островах досягає 150 тис. осіб.

Зауважимо, що протести в Грузії, провівши аналогію із ситуацією у Нових Санжарах на Полтавщині, прокоментував український журналіст і блогер Денис Казанський.

"Якщо хтось вважає, що в Україні живуть якісь особливі темні дикуни, то ось вам трохи фоточєк із європейської Греції. Там місцеві селяни влаштували сутички з поліцією через табір для біженців. Барикади, бійки, маски – прямо як у Нових Санжарах", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Греції за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів було затримано 120 громадян України, 42 з яких вже засуджено.

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