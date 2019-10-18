Жили 200 000 років тому: археологи зробили сенсаційне відкриття про стародавніх людей

Під час розкопок у Греції вчені виявили останки людей, які населяли острів Наксос близько 200 000 років тому. До нині вважалося, що він був заселений лише 9 000 років тому.

Зроблені відкриття ставлять під сумнів теорії пересування людини в Середземноморському регіоні та маршрути, за якими наші предки прийшли з Африки в Європу, пише Phys.org.

Модель неандертальця mk.ru

Група вчених археологічного проекту Stelida Naxos довели, що територію острова заселяли неандертальці та інші ранні види людини. Попередні дослідження вважали, що першими людьми на Наксосі були вже сучасні люди виду Homo sapiens.

Аргументом на користь цієї теорії було те, що для переміщення людей потрібні були кораблі, які неандертальці нібито не були в силах спорудити.

Як писав OBOZREVATEL, вчені зробили революційне відкриття про планети екзопланети, які розташовуються далеко за межами Сонячної системи. Вони можуть мати більш гостинні і придатні умови для зародження і процвітання життя, ніж Земля.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!