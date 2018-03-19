"Жахливий жах": Слава Рабинович назвав проблему Кремля

Стійкість політичного ладу в путінській Росії опинилася "на нулі".

Відсутність в країні демократичних інститутів є для правлячого режиму одночасно і позитивом, і потенційною загрозою, - сказав "Обозревателю" російський фінансист і блогер Слава Рабинович.

"У Росії демонтували державу і конституційний лад, але в цьому і полягає кошмарний жах або жахливий кошмар", - заявив він.

Рабинович пояснив: "У демократичних країнах винайдений лад, де є демократичні інститути виборів і змінюваності влади. Не тільки для того, щоб не допустити узурпації влади, а й для того, щоб політичні, економічні, соціальні та будь-які інші широкі верстви населення могли спрогнозувати, яким чином буде змінюватися влада і розвиватися держава".

Отже, наявність таких інститутів "має на увазі стійкість політичного ладу і здатність прогнозувати на багато років вперед. Це запобігає різного роду смути, революції, війни, в тому числі громадянські війни".

"Але в Росії ж все це не відвернене", - констатував блогер.

І додав: у ситуації, що склалася, неможливе ніяке прогнозування - не тільки для громадян, які не знають, як і коли зміниться влада, але також для інвесторів. "Ця ситуація робить Росію не лише країною-ізгоєм в політичному, міжнародному сенсі - вона робить її країною-ізгоєм і у всесвітній конкуренції за інвестиційний капітал", - резюмував Рабинович.

Як писав "Обозреватель", раніше Слава Рабинович назвав слабкість Путіна, здатну знищити Росію.