Жадає помсти: ЗМІ назвали нового "терориста номер один" в світі

Один з лідерів терористичної організації "Аль-Каїда", син і спадкоємець терориста номер один Усами бен Ладена Хамза планує повалення монархії в Саудівській Аравії, а також захоплення святинь ісламу - міст Мекки і Медіни.

На думку російських пропагандистів "РИА Новости", саме бен Ладен-молодший зараз претендує на місце головного терориста в світі та й загрожує помститися Заходу за батька.

Відзначається, що в Усами бен Ладена було не менше двадцяти дітей, але саме Хамза, був його улюбленцем. Терорист високо цінував релігійний фанатизм його матері, і хлопчика, вихованого в відповідному дусі, з юних років використовували в ісламістській пропаганді.

На початку 2010-х років передбачалося, що Хамза був убитий. Однак у 2015 році він нагадав про себе, поширивши відеозвернення в інтернеті. Стало ясно, що він зайняв одне з ключових місць в ієрархії "Аль-Каїди" - по праву руку від її старіючого лідера Аймана аль-Завахірі.

Повернення Хамзи бен Ладена викликало серйозні побоювання в Саудівській Аравії. Він закликав племена країни до бунту проти монархії, а також переходу на бік її військового супротивника - однієї з груп заколотників в Ємені. В Ер-Ріяді проводять помірно-ліберальні реформи, що викликають опір консерваторів. Ультраконсерватор Хамза із закликом звернути зброю проти влади ще більше загострив обстановку.

"У Саудівській Аравії цю людину, Хамзу бен Ладена, згадують з обов'язковим додаванням, що він терорист. І постійно підкреслюють: він, саудит за походженням, позбавлений громадянства", - розповів професор РДГУ Григорій Косач. За його словами, в суспільстві Саудівської Аравії зберігається родоплеменна структура, тому заклик до племен про повстання не позбавлений сенсу. Однак експерт сподівається, що до Бен Ладена-молодшого саудівці не прислухаються.

Спадкоємець престолу Ер-Ріяда Мухаммад бен Салман переконаний, що Хамза бен Ладен таємно встав на сторону Ірану і отримує звідти допомогу. На думку принца, заклики до повстання і повалення монархії в Саудівській Аравії вигідні тільки персам. У Тегерані це категорично заперечують.

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Достовірно відомо, що Хамза бен Ладен деякий час дійсно знаходився в Ірані під домашнім арештом. За яких обставин терорист виявився в полоні і як знайшов свободу, відкриті джерела не повідомляють.

"Повернення бен Ладена-молодшого в велику близькосхідну політику збігається із занепадом ІДІЛ, який зазнав поразки в Іраку і Сирії. Розчаровані бійці розсіялися по мусульманському світу, і багато, очевидно, шукають нового лідера. У цих умовах" Аль-Каїда "може отримати перевагу перед ІДІЛ за рахунок оперативної зміни керівництва. Не виключається і поступове злиття угруповань", - підкреслив автор матеріалу.

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