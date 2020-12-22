Земляни вперше за 800 років побачили схід "Віфлеємської зірки": фото і відео унікального явища

Жителі Землі вперше за 800 років змогли побачити неозброєним оком "Віфлеємську зірку" – максимальне зближення найбільших планет Сонячної системи Юпітера і Сатурна.

Унікальне явище 21 грудня ввечері спостерігалося в багатьох країнах світу. Фотографії та відео були опубліковані з різних куточків планети (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).

На деяких YouTube-каналах ще триває трансляція.

Зазначимо, що Юпітер і Сатурн вперше з 1226 року максимально наблизилися один до одного – на відстань 1/5 діаметра Місяця, утворивши яскраву "зірку".

Зближуватися планети почали ще на початку літа, а ввечері з 15 по 18 грудня можна було побачити, як вони рухаються разом. 21 грудня – в день зимового сонцестояння – планети досягли піку.

"Різдвяною зіркою" це стали називати через біблійну історію про Віфлеємську зірку, яка могла бути як раз з'єднанням планет. Але близько 2 тисяч років тому найбільше зблизилися Венера і Юпітер, а не Юпітер і Сатурн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступне таке явище має відбутися через 60 років – в 2080 році.