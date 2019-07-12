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Зеленський зателефонував Путіну: в Кремлі раптово скликали раду силовиків

7.7т Читати матеріал російською

Глава кремля Володимир Путін після розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорив із постійними членами Ради безпеки РФ проблематику російсько-українських відносин.

Про це заявив прессекретар глави Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Поряд із актуальними питаннями внутрішньоросійською порядку денного учасники наради зачепили деякі аспекти російсько-українських відносин, зокрема з урахуванням того, що відбулося напередодні телефонної розмови президентів Путіна і Зеленського", – зазначив він.

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Пєсков підкреслив, що в нараді взяли участь спікери обох палат Держдуми – Валентина Матвієнко і В'ячеслав Володін, глава адміністрації Кремля Антон Вайно, секретар Радбезу Микола Патрушев, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, директор ФСБ Олександр Бортніков, глава СЗР Сергій Наришкін.

Також у нараді з Путіним взяв участь спецпредставник президента з питань природоохоронної діяльності, екології й транспорту Сергій Іванов.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вперше зателефонував главі Росії Володимиру Путіну. Розмова відбулася за ініціативою української сторони.

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Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Все, конец Зеленскому - российским силовикам поставили задачу. "Какой клоун погибает?.."))))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Невже заздрять зєліному "велосипедному" кортежу???
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
А шаурмячная где? Почему на фото нет?
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