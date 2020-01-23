Зеленський залишив послання біля Стіни плачу в Ізраїлі: що написав

Президент України Володимир Зеленський, який в рамках візиту до Ізраїлю відвідав Стіну плачу, залишив своє побажання у книзі почесних гостей.
Підтверджуючі фото опублікував в Facebook головний рабин України Моше Реувен Асман (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Хочу подякувати Вам від всієї України за вашу повагу та любов. Миру Вам", – написав українською глава держави.
Зеленський залишив послання біля Стіни плачу в Ізраїлі
Facebook Моше Реувена Асмана
Зеленський залишив послання біля Стіни плачу в Ізраїлі
Facebook Моше Реувена Асмана
Також Зеленський взяв участь у молитві за мир в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський відмовився взяти участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі, поступившись місцями нашої делегації тим, хто пережив цю страшну трагедію. У мережі високо оцінили такий жест.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!