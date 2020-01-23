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23 січня • оновлено в 18:22
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Зеленський залишив послання біля Стіни плачу в Ізраїлі: що написав

1.6т
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Президент України Володимир Зеленський, який в рамках візиту до Ізраїлю відвідав Стіну плачу, залишив своє побажання у книзі почесних гостей.

Підтверджуючі фото опублікував в Facebook головний рабин України Моше Реувен Асман (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Хочу подякувати Вам від всієї України за вашу повагу та любов. Миру Вам", – написав українською глава держави.

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Зеленський відмовився відвідати форум пам'яті Голокосту: в Ізраїлі різко відповіли

Зеленський залишив послання біля Стіни плачу в Ізраїлі

Зеленський залишив послання біля Стіни плачу в Ізраїлі

Facebook Моше Реувена Асмана

Зеленський залишив послання біля Стіни плачу в Ізраїлі

Зеленський залишив послання біля Стіни плачу в Ізраїлі

Facebook Моше Реувена Асмана

Також Зеленський взяв участь у молитві за мир в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський відмовився взяти участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі, поступившись місцями нашої делегації тим, хто пережив цю страшну трагедію. У мережі високо оцінили такий жест.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Ізраїль
Тег
Ізраіль
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Коментарі
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
ты бы лучше пересажал всяких там берез, ярошей и билецких му.дак сыкливый!
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Такие юморные эти евреи, когда подякивают))
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