Зеленський висунув жорсткі вимоги Ірану щодо літака МАУ

Україна чекає від Ірану повного визнання провини у катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після того, як влада Ірану визнала, що нібито випадково збила український борт, сплутавши його з американським.

"Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного і відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень через дипломатичні канали", – написав він у своєму Facebook.

Зеленський висловив надію на те, що розслідування надалі відбуватиметься без штучних затримок і перешкод. "Наші 45 фахівців мають отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості", – сказав глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Пізніше президент країни Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їхній літак Boeing 737 у Тегерані (Іран) 8 січня зазнав аварії не випадково.

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