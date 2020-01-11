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11 січня • оновлено в 09:24
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Зеленський висунув жорсткі вимоги Ірану щодо літака МАУ

9.6т
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Україна чекає від Ірану повного визнання провини у катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після того, як влада Ірану визнала, що нібито випадково збила український борт, сплутавши його з американським.

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Зеленський висунув жорсткі вимоги Ірану щодо літака МАУ

"Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного і відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень через дипломатичні канали", – написав він у своєму Facebook.

Зеленський висловив надію на те, що розслідування надалі відбуватиметься без штучних затримок і перешкод. "Наші 45 фахівців мають отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості", – сказав глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Выдвинутые требования должны быть не только жесткими, но и МОЩНЫМИ!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Что-то не помню чтобы Украина "стояла на коленях" после того как влупила по нашему самолету и по малазийскому боингу.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Р Юлия, Украина она такая... Леонид Кучма признал факт того, что украинские военные сбили самолет и призывал не делать из этого трагедии. «Посмотрите, что творится вокруг в мире, в Европе? Мы не первые и не последние, не надо из этого делать трагедию. Ошибки бывают всюду, и не только такого масштаба, а гораздо большего, планетарного масштаба. Если мы сами себя не опустим ниже цивилизованного уровня, всё будет хорошо. А если мы сами на себя ведро грязи выльем, так милости прошу» – заявил президент Украины Леонид Кучма, комментируя прецендент 4 октября 2001 года, когда над Черным морем на высоте 11 тысяч метров украинской зенитной ракетой С-200 был сбит самолет компании «Сибирь» Ту-154М (в этот момент в Крыму шли военные учения). Погибли 78 человек – все пассажиры и экипаж.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Р Юлия, Куча доказательств или куча наспех сделанных роликов, якобы из соцсетей? Это все таки большая разница.
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Раскина Элла
Раскина Элла
И хде теперь все эти активные и пассивные активисты и поцреоты, обвинявшие Зеленского в пассивности? Смокчут?
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Р Юлия
Р Юлия
Раскина Элла, легко с позиции доказано правого права качать. Он таки пассивен и труслив.
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