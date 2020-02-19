Головна Новини
19 лютого • оновлено в 18:32
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Зеленський вирішив уникати адвоката Трампа – CNN

1.2т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський не хоче проводити зустрічі з особистим адвокатом його американського колеги Дональда Трампа, щоб не загрузнути в політиці США ще більше.

Про це заявив з членів верхньої палати Конгресу, які минулого тижня перебували з візитом в Києві, пише CNN.

Зеленський вирішив уникати адвоката Трампа

Зеленський вирішив уникати адвоката Трампа

За словами сенатора від Демократичної партії Кріса Мерфі, Зеленський уникнув прямої відповіді на питання, чи здійснюється на нього тиск з боку адвоката Трампа Руді Джуліані і його розслідувань від імені президента США.

"Зеленський дав чітко зрозуміти, що не хоче про це говорити. Але він сказав нам, що, хоча Джуліані давно добивається зустрічі з ним, він завжди був обережним з Джуліані і збирається триматися від нього подалі", – розповів Мерфі.

Сенатор додав, що Зеленський не хоче ще більше втягуватися в американську політику.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну".

    Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту у американців.

  • Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах.

  • Зеленський у свою чергу заявив, що на нього ніхто не тиснув.

  • У підсумку Сенат США розглянув справу про імпічмент Трампа і заявив про його невинуватість.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Імпічмент Трампа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Рудольф Джуліані
Місце
США
Тег
конгрес США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
4
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги