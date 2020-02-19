Зеленський вирішив уникати адвоката Трампа – CNN

Президент України Володимир Зеленський не хоче проводити зустрічі з особистим адвокатом його американського колеги Дональда Трампа, щоб не загрузнути в політиці США ще більше.

Про це заявив з членів верхньої палати Конгресу, які минулого тижня перебували з візитом в Києві, пише CNN.

Зеленський вирішив уникати адвоката Трампа

За словами сенатора від Демократичної партії Кріса Мерфі, Зеленський уникнув прямої відповіді на питання, чи здійснюється на нього тиск з боку адвоката Трампа Руді Джуліані і його розслідувань від імені президента США.

"Зеленський дав чітко зрозуміти, що не хоче про це говорити. Але він сказав нам, що, хоча Джуліані давно добивається зустрічі з ним, він завжди був обережним з Джуліані і збирається триматися від нього подалі", – розповів Мерфі.

Сенатор додав, що Зеленський не хоче ще більше втягуватися в американську політику.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту у американців.

Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах.

Зеленський у свою чергу заявив, що на нього ніхто не тиснув.

У підсумку Сенат США розглянув справу про імпічмент Трампа і заявив про його невинуватість.

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