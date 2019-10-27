Зеленський потрапив у скандал у Золотому: з Кремля надійшли тривожні сигнали

Бесіда президента України Володимира Зеленського з націоналістами на Донбасі показала, що офіційний Київ не готовий до розведення військ, і зустріч "нормандської четвірки" відкладається.

Про це в Росії заявив глава комітету Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков, пише видання "РІА Новини". Політик також заявив про "нульову готовність України" до саміту.

"Київ не готовий до розведення військ. Поки Зеленський умовляє "добробатівців" покинути позиції, момент для зустрічі "четвірки" зсувається в неясне майбутнє. Виходить, саміт залежить від результату суперечки президента України з ветеранами АТО", – написав Пушков в Twitter.

Нагадаємо, що 26 жовтня Зеленський вступив у перепалку з озброєними людьми у військовій формі у місті Золоте на Донбасі, де мало відбутися розведення військ.

На скандал бурхливо відреагували українці. Деяких обурило те, як спілкується президент, але багато хто підтримав Зеленського. Вони заявили, що військові повинні підкорятися головнокомандувачу ЗСУ.

Незабаром з'ясувалося, що із Зеленським у словесну перепалку вступив колишній боєць полку "Азов" і політик від партії "Національний корпус" Денис Янтар. Пізніше він записав відео, заявивши, що головнокомандувач йому не указ і разом зі своїми соратниками вони залишаться в Золотому.

У штабі ООС ввечері також прокоментували інцидент. З'ясувалося, що озброєні люди у військовій формі знаходяться в Золотому нелегально і порушують Закон про операції Об'єднаних сил.

Олексій Пушков twitter.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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