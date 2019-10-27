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27 жовтня • оновлено в 08:56
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Зеленський потрапив у скандал у Золотому: з Кремля надійшли тривожні сигнали

1.8т Читати матеріал російською

Бесіда президента України Володимира Зеленського з націоналістами на Донбасі показала, що офіційний Київ не готовий до розведення військ, і зустріч "нормандської четвірки" відкладається.

Про це в Росії заявив глава комітету Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков, пише видання "РІА Новини". Політик також заявив про "нульову готовність України" до саміту.

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"Київ не готовий до розведення військ. Поки Зеленський умовляє "добробатівців" покинути позиції, момент для зустрічі "четвірки" зсувається в неясне майбутнє. Виходить, саміт залежить від результату суперечки президента України з ветеранами АТО", – написав Пушков в Twitter.

Нагадаємо, що 26 жовтня Зеленський вступив у перепалку з озброєними людьми у військовій формі у місті Золоте на Донбасі, де мало відбутися розведення військ.

На скандал бурхливо відреагували українці. Деяких обурило те, як спілкується президент, але багато хто підтримав Зеленського. Вони заявили, що військові повинні підкорятися головнокомандувачу ЗСУ.

Незабаром з'ясувалося, що із Зеленським у словесну перепалку вступив колишній боєць полку "Азов" і політик від партії "Національний корпус" Денис Янтар. Пізніше він записав відео, заявивши, що головнокомандувач йому не указ і разом зі своїми соратниками вони залишаться в Золотому.

У штабі ООС ввечері також прокоментували інцидент. З'ясувалося, що озброєні люди у військовій формі знаходяться в Золотому нелегально і порушують Закон про операції Об'єднаних сил.

Олексій Пушков

Олексій Пушков

twitter.com

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Олексій Пушков
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Semenov Igor
Semenov Igor
Мнение: "Однако во всём этом низкопробном базаре есть один ускользающий нюанс: на мой взгляд, Зеленский — это явление, предназначенное для полной и безоговорочной дискредитации института президентства как такового. Нечто среднее между сном и явью, эдакое «главнокомандующее», не поддающееся сравнению и пока не имеющее аналогов. Вопрос не в том, удастся ли ему данная роль, вопрос в том, что впервые на весь мир продемонстрировано нечто, далеко выходящее за рамки здравого смысла, где отсутствуют элементарные признаки политической культуры, человеческого достоинства и государственной ответственности. Остаётся одна надежда: Зеленский — это фальстарт, украинская неудачная шутка, мелькнувший и быстро сгинувший стартап, кои в мире гаснут тысячами без следа, не успев родиться, и лишь успевая освоить нехилый бюджет. Для чего, собственно, большинство из них и создаются. P.S.: покопавшись в ведущей инопрессе, с удивлением обнаружил, что Зеленский уже давно никому не интересен и иногда упоминается лишь в разрезе импичмента Трампа. Так что, по горячим следам примеров зарубежной реакции на это чудо природы привести не смог."
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