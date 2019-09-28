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28 вересня • оновлено в 20:22
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Зеленський "поховає" Трампа? Скандал з імпічментом в США отримав різкий стрибок

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Майже половина американців підтримують рішення Палати представників США почати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.

Як передає The Hill, про це свідчать результати опитування Hill-HarrisX, згідно з якими імпічменту глави держави хочуть відразу 47% респондентів. Цей показник на 12% більший, ніж три місяці тому.

При цьому 42% американців виступили проти імпічменту, а ще 11% не змогли висловити чітку позицію.

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Відзначається, що за імпічмент виступають переважно ті громадяни, які підтримують на виборах демократів - 78% від загального показника.

Однак зріс також рівень розчарування діями Трампа у прихильників республіканців, яких і представляє президент - 18%.

Трампу загрожує імпічмент після скандальної розмови із Зеленським

Трампу загрожує імпічмент після скандальної розмови із Зеленським

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, що привело до початку процедури імпічменту у американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Когда Хилари состязалась с Трампом , Hill-HarrisX, показывал неоспоримую победу Х. Клинтон! Брехуны!
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Вот такэ малэ дурнэ,а Трампу кирдык пристроило!Я уже начинаю верить в злой гений этого криворожского паяца!Не,в натуре,чучело чучелом,а дурогонит по-взрослому.Запасаюсь поп корном!
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Ferat Bey
Ferat Bey
Импичмент Трампу? Разбежались. Дырка вам от бублика, а не импичмент Трампу. Трамп открыл постоянную военную базу США на территории Израиля. Трамп на законодательном уровне США признал Иерусалим столицей Израиля. Так что, забудьте про импичмент Трампу. Забудьте и не вякайте.
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