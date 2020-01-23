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23 січня • оновлено в 15:20
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Зеленський "кинув" Путіна та пішов молитися біля Стіни плачу. Відео

4.9т
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В Ізраїлі президент Володимир Зеленський відвідав Стіну плачу, де приєднався до молитви за мир в Україні. При цьому він уникнув участі у церемонії, де мав виступати глава РФ Володимир Путін.

Разом із главою держави молилися головний рабин Києва Моше Реувен Асман, рабин Рав Шалом Аруша і головний рабин Стіни плачу Шмуель Рабинович, передає пресслужба ОПУ.

"Мир – це головне, що потрібно Україні. Важливо, щоб молитва за мир лунала в таких святих місцях", – розповів Зеленський біля Стіни плачу.

Зеленський в Ізраїлі

Зеленський в Ізраїлі

Зеленський біля Стіни плачу

Зеленський біля Стіни плачу

Як повідомляє "Лівий берег" Зеленський після молитви залишив запис у книзі для почесних гостей.

"Хочу подякувати Вам від усієї України за вашу повагу та любов. Миру Вам", – написав гарант.

Зеленський залишив побажання

Зеленський залишив побажання

Зеленський в Ізраїлі

Зеленський в Ізраїлі

Зеленський молився біля Стіни плачу

Зеленський молився біля Стіни плачу

Зеленський в Ізраїлі

Зеленський в Ізраїлі

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 23 січня відвідав із робочим візитом Ізраїль.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Ізраїль Єрусалим
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Хохол Должен Страдать
Хохол Должен Страдать
Говорят, Зеленского в Араде видели, он на мерказе шаурмой торгует.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленского спрашивают: -Почему вы решили ехать в Израиль на годовщину холокоста, если вам там отказались дать слово? -Хочу набраться там ума и забрать из Стены плача записку Коломойского с просьбами к богу.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленский согласился на встречу с Путиным в Израиле, потому что тот пообещал ему, что в этот раз Зеленский будет сверху, а Путин - снизу.
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