Зеленський "кинув" Путіна та пішов молитися біля Стіни плачу. Відео

В Ізраїлі президент Володимир Зеленський відвідав Стіну плачу, де приєднався до молитви за мир в Україні. При цьому він уникнув участі у церемонії, де мав виступати глава РФ Володимир Путін.

Разом із главою держави молилися головний рабин Києва Моше Реувен Асман, рабин Рав Шалом Аруша і головний рабин Стіни плачу Шмуель Рабинович, передає пресслужба ОПУ.

"Мир – це головне, що потрібно Україні. Важливо, щоб молитва за мир лунала в таких святих місцях", – розповів Зеленський біля Стіни плачу.

Зеленський в Ізраїлі

Зеленський біля Стіни плачу

Як повідомляє "Лівий берег" Зеленський після молитви залишив запис у книзі для почесних гостей.

"Хочу подякувати Вам від усієї України за вашу повагу та любов. Миру Вам", – написав гарант.

Зеленський залишив побажання

Зеленський в Ізраїлі

Зеленський молився біля Стіни плачу

Зеленський в Ізраїлі

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 23 січня відвідав із робочим візитом Ізраїль.

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