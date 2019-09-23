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23 вересня • оновлено в 20:00
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Збирали секс-компромат: Польща звинуватила СБУ в шпигунстві в борделях

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У Польщі заявили, що Служба безпеки України збирала інформацію про політиків і бізнесменів, які були клієнтами двох засуджених сутенерів із України.

Про це йдеться в матеріалі газети Rzeczpospolita.

Відзначається, що в 2018 році в Польщі винесли вирок громадянам України Євгену і Олексію Р., які протягом 16 років володіли ескорт-службою в Підкарпатському воєводстві.

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Польща звинуватила СБУ в шпигунстві на борделях

Польща звинуватила СБУ в шпигунстві на борделях

Zaxid.net

За даними видання, в 2011 році їх адвокат повідомив у місцеву прокуратуру про "шпигунство проти Польщі". Брати заявляли, що з 2007 року СБУ запрошувала їх танцівниць на бесіди, під час яких цікавилася про клієнтів ескорт-агентств, зокрема "політиків і бізнесменів", і збирала матеріали у вигляді "CD-дисків і флешок".

"Вони запитували, яким бізнесом ми займаємося, скільки у нас клубів, хто на нас працює, які у нас ділові і політичні зв'язки. Вони питали, які конкретно політики і бізнесмени бувають у наших закладах", – сказано в свідченнях одного з братів.

Польська прокуратура заявила, що не знайшла відеозаписів у борделях, але, як пише газета, обшуки почалися тільки в 2016 році після затримання.

Відзначається, що в закладах могли бути записані близько 4 тисяч відео, які стосувалися політиків, віце-міністра оборони, архієпископа і голови відділення поліції в воєводстві. "Записи призначалися для передачі в Україну", – стверджує видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали чоловіка, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.

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Польща
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Непонятно в чем проблема? Это нормальная работа всех спецслужб, а что там архиепископ и вице-премьер Засветились - это нормально?
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Надо еще пошпионить в польских сортирах
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