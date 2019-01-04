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''Збирач руських земель'': назване ''завдання-максимум'' Путіна

3.1тЧитати матеріал російською

Російська Федерація прагне розмістити свої військові бази на території Білорусі, що може стати плацдармом для анексії її територій.

Таку точку зору висловив у інтерв'ю для "Апостроф" білоруський політик, співголова партії Білоруська Християнська Демократія Віталій Рамишевський. На його думку, тісна "інтеграція" двох країн обумовлюється хитким становищем російської економіки.

"Білорусь будуть використовувати для зміцнення образу Путіна як "збирача російських земель". Фактична анексія Білорусі закріпила б за Путіним цей образ "збирача"... Це величезний плюс для нинішньої влади РФ... Їхнє завдання-максимум — анексія Білорусі, завдання-мінімум — розміщення на території Білорусі російських військових баз", — припустив Рамишевський.

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Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

kremlin.ru

Він зазначив також, що президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовляється від розміщення баз РФ саме через "кримський" сценарій.

Віталій Рамишевський

Віталій Рамишевський

Радіо Свобода

"Усім зрозуміло, що росіяни із цих баз уже не підуть, як вони не збиралися йти із Севастополя. Ці бази стануть плацдармами для наступного етапу — анексії Білорусі", — висловив думку політик.

Як писав OBOZREVATEL:

  • У грудні російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв практично прямо заявив про можливість приєднання Білорусі до Росії, назвавши це "більш тісною інтеграцією".

  • Лукашенко у відповідь на це сказав, що шантажувати Білорусь, роблячи нахабні заяви щодо "інтеграції" держави, є марним.

  • Незважаючи на це, Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, в яку входять РФ і Білорусь, чим фактично "приєднав" до Росії іншу країну.

Особи
Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
Місце
Білорусь
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
России нужен наземный проход к Кенигсбергу.
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
ЗалуПуТН пупок надорвёт, а не земли русские соберёт!
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минин евген
минин евген
собиратель говна руцкаго.
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