''Збирач руських земель'': назване ''завдання-максимум'' Путіна

Російська Федерація прагне розмістити свої військові бази на території Білорусі, що може стати плацдармом для анексії її територій.

Таку точку зору висловив у інтерв'ю для "Апостроф" білоруський політик, співголова партії Білоруська Християнська Демократія Віталій Рамишевський. На його думку, тісна "інтеграція" двох країн обумовлюється хитким становищем російської економіки.

"Білорусь будуть використовувати для зміцнення образу Путіна як "збирача російських земель". Фактична анексія Білорусі закріпила б за Путіним цей образ "збирача"... Це величезний плюс для нинішньої влади РФ... Їхнє завдання-максимум — анексія Білорусі, завдання-мінімум — розміщення на території Білорусі російських військових баз", — припустив Рамишевський.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко kremlin.ru

Він зазначив також, що президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовляється від розміщення баз РФ саме через "кримський" сценарій.

Віталій Рамишевський Радіо Свобода

"Усім зрозуміло, що росіяни із цих баз уже не підуть, як вони не збиралися йти із Севастополя. Ці бази стануть плацдармами для наступного етапу — анексії Білорусі", — висловив думку політик.

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