Завзятий критик України в ЄС зібрався на парад до Путіна

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що в травні 2020 року планує відвідати Парад Перемоги в Москві.

Про це він розповів у інтерв'ю "Известиям". Зазначається, що наступного року всі відзначатимуть 75-річчя закінчення Другої світової війни. Кремль хоче запросити на святкування світових лідерів.

Петер Сіярто ТАСС

"9 травня 2015 року на урочистостях, присвячених 70-й річниці Перемоги, саме я представляв угорський уряд на святкуванні в російській столиці (президент Янош Адер відмовився приїжджати в РФ – Ред.). Наступного року я також планую відвідати парад Перемоги в Москві", – сказав Петер Сіярто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС Угорщини стверджує, що Будапешт не помітив позитивних зрушень у мовній політиці України, всі обіцянки Києва виправити ситуацію нібито залишаються тільки на словах.

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