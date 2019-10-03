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3 жовтня • оновлено в 09:47
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Завзятий критик України в ЄС зібрався на парад до Путіна

1.3т Читати матеріал російською

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що в травні 2020 року планує відвідати Парад Перемоги в Москві.

Про це він розповів у інтерв'ю "Известиям". Зазначається, що наступного року всі відзначатимуть 75-річчя закінчення Другої світової війни. Кремль хоче запросити на святкування світових лідерів.

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Петер Сіярто

Петер Сіярто

ТАСС

"9 травня 2015 року на урочистостях, присвячених 70-й річниці Перемоги, саме я представляв угорський уряд на святкуванні в російській столиці (президент Янош Адер відмовився приїжджати в РФ – Ред.). Наступного року я також планую відвідати парад Перемоги в Москві", – сказав Петер Сіярто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС Угорщини стверджує, що Будапешт не помітив позитивних зрушень у мовній політиці України, всі обіцянки Києва виправити ситуацію нібито залишаються тільки на словах.

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Тема
День Перемоги
Особи
Петер Сійярто Володимир Путін
Місце
Угорщина
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Александров Сергей
Александров Сергей
Понадобился Турецкий поток -4? После Парада, в Русском Крыму, в Ливадии и обсудят за бокалом "Массандры".
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