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31 травня • оновлено в 10:15
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Заворушення в США охопили 25 міст: все палає, на вулицях Нацгвардія. Фото і відео

  • Протести охопили 25 міст – від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса

  • В Індіанаполісі в ході заворушень одна людина загинула і щонайменше двоє постраждали

  • Одна людина була важко поранена в Далласі, в Атланті поліцейський отримав значні травми

  • В окремих містах США і в 16 штатах влада ввела комендантську годину

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У ніч на неділю, 31 травня, в великих містах США продовжилися масові заворушення, спровоковані загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда під час жорсткого затримання поліцейськими в Міннеаполісі, штат Міннесота.

Як пише Daily Mail, протести охопили 25 міст – від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Їх учасники трощили і підпалювали поліцейські машини і будівлі, а також вступали в сутички з поліцією (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Протестувальники влаштували хаос в американських містах

Протестувальники влаштували хаос в американських містах

У більшості міст введено сили Національної гвардії для охорони правопорядку. Зокрема, Нацгвардія була задіяна для захисту Білого дому у Вашингтоні, оскільки натовп протестувальників намагався наблизитися до резиденції президента США.

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

В Індіанаполісі, штат Індіана, в ході заворушень одна людина загинула і щонайменше двоє постраждали.

Також одного чоловіка було важко поранено в Далласі під час нападу групи людей, коли він нібито намагався захистити магазин з великим мечем.

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

В Атланті поліцейський отримав значні травми, коли його збив квадроцикл.

В окремих містах США і в 16 штатах влада ввела комендантську годину:

  • Каліфорнія – Беверлі Хіллс, Лос-Анджелес;

  • Колорадо – Денвер;

  • Флорида – Майамі;

  • Джорджія – Атланта;

  • Іллінойс – Чикаго;

  • Кентуккі – місто Луїсвілль;

  • Міннесота – міста Міннеаполіс і Сент-Пол;

  • Штат Нью-Йорк – Рочестер;

  • Огайо – міста Цинциннаті, Клівленд, Колумбус, Дейтон, Толедо.

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

У Нью-Йорку тисячі жителів вийшли на вулиці в знак солідарності з протестувальниками Міннеаполіса. Вони будували барикади, готуючись до сутичок з поліцією. Також розгнівані демонстранти розмалювали з балончиків стіни собору Святого Патріка.

Коли стемніло, вони почали палити покришки і картонні коробки, потім в хід пішли поліцейські автомобілі.

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Шеф поліції Нью-Йорка Дермот Ши заявив, що правоохоронці затримали понад 200 учасників протестних акцій.

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Як повідомляв OBOZREVATEL, загибель 46-річного Джорджа Флойда в Міннеаполісі викликала масові заворушення після появи відео його затримання. На записі видно, як поліцейські повалили Флойда і наділи на нього наручники, причому один з офіцерів притиснув коліном йому шию. Затриманий говорив, що не може дихати, однак це не зупинило поліцейського. Флойд помер в лікарні 25 травня.

У деяких штатах довелося вводити спеціальний стан через зіткнення протестувальників з поліцією.

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Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Місце
США
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