Завдав удару у відповідь: Ізраїль випустив ракети по сектору Газа

Ізраїльська армія в рамках спецоперації нанесла у відповідь ракетні удари по сектору Газа.

В даний час армія оборони Ізраїлю працює в секторі Газа. Почуті вибухи пов'язані з цією діяльністю" - йдеться в повідомленні армії оборони Ізраїлю в Twitter.

The IDF is currently operating in the Gaza Strip. The explosions heard are related to this activity. Details to follow