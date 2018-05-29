Завдав удару у відповідь: Ізраїль випустив ракети по сектору Газа

Ізраїльська армія в рамках спецоперації нанесла у відповідь ракетні удари по сектору Газа.

В даний час армія оборони Ізраїлю працює в секторі Газа. Почуті вибухи пов'язані з цією діяльністю" - йдеться в повідомленні армії оборони Ізраїлю в Twitter.

The IDF is currently operating in the Gaza Strip. The explosions heard are related to this activity. Details to follow - IDF (@IDFSpokesperson) 29 травня 2018 р

За даними AFP, ізраїльські удари вже вразили понад 30 бойових цілей.

#BREAKING Israel strikes hit more than 30 Gaza 'military targets': army - AFP news agency (@AFP) 29 травня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня по декількох районах Ізраїлю з боку сектора Газа було випущено 25 ракет.

Це перший випадок мінометного обстрілу Ізраїлю з 30 березня, коли на кордоні Ізраїлю і сектора Газа почалися масові протести палестинців.

В результаті розгону ізраїльською армією цих акцій протесту з 30 березня загинули понад 120 палестинців, кілька тисяч чоловік були поранені.