Затримано дочку мера Нью-Йорка: в США сьомий день не вщухають масові протести. Фото і відео

У США сьомий день тривають протести через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда поліцейськими. Вони охопили понад 200 міст, але вже зараз що влада, що протестуючі розповідають про тих, хто прикриваючись акціями, намагається створювати масові заворушення.

Протести вже і в Канаді

Зараз протести охопили понад 200 міст, і більш ніж в 40 з них введена комендантська година. Деякі мери, наприклад, глава Нью-Йорка Білл де Блазіо, сумніваються в її необхідності, так як люди все одно не будуть її дотримуватися.

Тим часом, протести дійшли і до Канади. Як повідомляє Укрінформ, в Монреалі на акцію вийшли кілька тисяч людей. Протестуючі спочатку зібралися біля штаб-квартири Монреальської поліції і виступили з кількома промовами, після чого вирушили маршем центральними вулицями міста.

По дорозі вони намагалися будувати барикади і тримали плакати зі словами підтримки на адресу вбитого в США Джорджа Флойда і темношкірих канадців, які загинули від рук поліцейських.

"Втім згодом поліція оголосила марш незаконним і застосувала сльозогінний газ. Силовикам вдалося швидко розігнати учасників мітингу, проте окремі групи все ж розбили вікна на розікрали товари в декількох магазинах", – повідомляє видання.

Protesters throw rocks at the windows of a Bell Canada building as SPVM tries to disperse remaining crowd #manifencours pic.twitter.com/Fz33Uv8kxn - Simon Nakonechny (@simon_nak) June 1, 2020

As night falls and police try to break up remaining protestors , A group of people have smashed the windows of Steve 's Music store and grabbed a bunch of guitars #manifencours pic.twitter.com/AJ0wiOmAdk - Simon Nakonechny (@simon_nak) June 1, 2020

З'явилася третя сторона – мародери

Як повідомляє СNN, спочатку більшість протестів в США були мирними. Люди виходили в знак солідарності до Флойду і іншим чорношкірим людям з плакатами "Black Lives Matter" ("Чорні життя теж важливі") і "Я не можу дихати". Однак деякі люди вважали за краще не мітингувати, а займатися мародерством і руйнуванням навколишнього середовища.

За інформацією спецслужб, в країні зараз працюють право- і ліворадикальні угруповання, які впроваджуються в ряди мітингувальників і після провокують сутички з поліцією і масові заворушення.

"Ми мирно протестували і тут два хлопця з закритими обличчями вийшли вперед, почали штовхати барикади і кидати речі в поліцейських. Потім вони втекли, а поліція накрила протестуючих сльозогінним газом", – розповіла мітингувальниця Деніца.

Генеральний прокурор штату Міннесота Кіт Еддісон підтвердив цю інформацію. За його словами, учасники протесту – це мирні люди, чиї наміри були зіпсовані групами агітаторів, які "не підтримують протест в ім'я Джорджа Флойда".

Аналогічна ситуація і з мародерами, кажуть чиновники в декількох містах, де спостерігалися масові розграбування. Наприклад в Майамі начальник поліції Хорхе Колін розповів, що з 57 затриманих лише 13 осіб – місцеві.

У США сьомий день не вщухають масові протести Associated Press

У США сьомий день не вщухають масові протести

У США сьомий день не вщухають масові протести Getty Images

У США сьомий день не вщухають масові протести AP

У США сьомий день не вщухають масові протести AFP

У США сьомий день не вщухають масові протести АР

У Майамі начальник поліції Хорхе Коліна сказав, що "з 57 заарештованих осіб 13 з 57 живуть в місті Майамі". Про "підвезення" мародерів заявила і мер Чикаго Лорі Лайтфут.

"Їх явно координували, вони порушували наше радіомовлення. Перед магазинами чарівним чином з'являлися вантажівки U-Haul, з яких висаджувалися люди, які били вікна і забирали товари – так, це точно було сплановано", – заявила вона.

У деяких містах люди координують свої дії, щоб допомогти власникам бізнесу розібратися з наслідками мародерів, передає Reuters.

У Нью-Йорку затримали дочку мера – він нею пишатється

30 травня на Манхеттені поліція затримала близько сотні протестувальників. Вони відмовлялася залишати вулицю – серед них була і дочка мера Нью-Йорка 25-річна Кьяра де Блазі, яку теж затримали, передає CBC News. Всім їм пред'явили звинувачення в порушенні громадського порядку, після чого відпустили.

Сам Білл де Блазіо заявив, що дізнався про затримання дочки зі ЗМІ. Він також зазначив, що пишається нею і захоплюється її спробою змінити світ.

У США сьомий день не вщухають масові протести Associated Press

"Я захоплююся тим, що вона намагалася змінити те, що вважала несправедливим, і робила це мирним шляхом. Вона вважає, що світу потрібно багато змін. Я пишаюся нею, тим, що їй це важливо, що вона готова піти туди з людьми і що -то для цього зробити ", – заявив він.

Політичні сутички на тлі протестів

Reuters розповідає про виниклу критиці на адресу президента США Дональда Трампа. Його критики заявляють, що Трамп не прагнути заспокоїти народ, а лише продовжує розпалювати расову неприязнь.

"Він не допомагає. Він тільки сприяє подальшим руйнуванням", - заявила мер Атланти Кейша Ленс Боттомс.

У свою чергу Трамп в ефірі CBS звинуватив губернаторів в слабкості, мовляв, потрібно було серйозніше контролювати протестуючих, щоб не починалися масові заворушення.

"Ви повинні тримати ситуацію під контролем, якщо ви не контролюєте її, то ви просто витрачаєте час. Вони переступлять через вас. Ви будете виглядати, як купка ідіотів. Ви повинні підпорядкувати їх собі. Більшість з вас слабкі", - попередив Трамп.

Білий дім у пітьмі

До слова, в ніч на 1 липня протестувальники дісталися до Білого дому. Спочатку там теж все йшло мирно, проте після почалися заворушення - демонстранти у Вашингтоні стали підпалювати будівлі, повідомляє Forbes. Наприклад, на одному з відео видно, як протестуючі підпалили двохсотлітній Собор Святого Іоанна Хрестителя. Він знаходиться прямо в центрі Вашингтона, напроти Білого дому - офіційної резиденції президента США.

У США сьомий день не вщухають масові протести

1 червня власні джерела The New York Times підтвердили, що Дональд Трамп сховався в бункері, де пробув менше години. Також через прихід демонстрантів під Білий дім, сталася історична подія – будівлю занурилося в пітьму вперше з 1889 року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що відео, на якому поліцейський задушив афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, стало символом протестів у США. На записі чутно, що Флойд говорив в останні хвилини життя.

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