Затримано дочку мера Нью-Йорка: в США сьомий день не вщухають масові протести. Фото і відео

У США сьомий день тривають протести через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда поліцейськими. Вони охопили понад 200 міст, але вже зараз що влада, що протестуючі розповідають про тих, хто прикриваючись акціями, намагається створювати масові заворушення.

Зараз протести охопили понад 200 міст, і більш ніж в 40 з них введена комендантська година. Деякі мери, наприклад, глава Нью-Йорка Білл де Блазіо, сумніваються в її необхідності, так як люди все одно не будуть її дотримуватися.

Тим часом, протести дійшли і до Канади. Як повідомляє Укрінформ, в Монреалі на акцію вийшли кілька тисяч людей. Протестуючі спочатку зібралися біля штаб-квартири Монреальської поліції і виступили з кількома промовами, після чого вирушили маршем центральними вулицями міста.

По дорозі вони намагалися будувати барикади і тримали плакати зі словами підтримки на адресу вбитого в США Джорджа Флойда і темношкірих канадців, які загинули від рук поліцейських.

"Втім згодом поліція оголосила марш незаконним і застосувала сльозогінний газ. Силовикам вдалося швидко розігнати учасників мітингу, проте окремі групи все ж розбили вікна на розікрали товари в декількох магазинах", – повідомляє видання.

Protesters throw rocks at the windows of a Bell Canada building as SPVM tries to disperse remaining crowd #manifencours pic.twitter.com/Fz33Uv8kxn

As night falls and police try to break up remaining protestors , A group of people have smashed the windows of Steve 's Music store and grabbed a bunch of guitars #manifencours pic.twitter.com/AJ0wiOmAdk