Затримання українців за контрабанду бурштину в Польщі: з'ясувалися подробиці про "спецагентів"

Затримані в Польщі за контрабанду бурштину нібито співробітники українських спецслужб, виявилися представниками громадської організації.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє журналіст Євген Плінський, зазначивши, що раніше в ЗМІ була подана некоректна інформація.

Польські спецслужби провели спецоперацію, в ході якої затримали 6 українців за підозрою в контрабанді бурштину. Пару місяців назад поляки через підставних людей, замовили кілька сотень кілограм бурштину з умовою доставки з України до Польщі.

Як пише журналіст, бурштин перевозили малими партіями, близько 50 кг, під повним контролем польських спецслужб, через пункти пропуску "Ягодин" (Волинська область) і "Шегині" (Львівська область).

Шістьох українців польські спецслужби взяли в момент передачі повної партії і розрахунку. Серед затриманих були нібито представники українських спецслужб. Але журналіст стверджує, що це не зовсім так.

Затримання українців у Польщі

Затримання українців у Польщі

"За моєю інформацією, дані про затримання двох українських силовиків неправдиві. Просто у двох затриманих виявилися посвідчення якоїсь антикорупційної ГО, які польські журналісти прийняли за нашу спецслужбу. Цікаво що найбільше "збудилися" в СБУ, так як саме вони, через департамент "К", контролюють пункт пропуску "Шегині". А він в цій темі якраз і спалився. Що ще задокументували поляки, поки тримають в секреті", – написав Плінскій.

Фото посвідчення, яке один з українців пред'явив польським правоохоронцям, опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Станіслав Речинський.

Посвідчення одного з контрабандистів www.facebook / Stanislav.Rechynskyy

"Які ксиви бувають цікаві. І належать одному з учасників контрабанди бурштину. Відловили поляки. У частці прикордонники і ще купа служивих", – написав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!