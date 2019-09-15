Головна Новини
15 вересня • оновлено в 20:08
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Затримання українців за контрабанду бурштину в Польщі: з'ясувалися подробиці про "спецагентів"

3.8т Читати матеріал російською

Затримані в Польщі за контрабанду бурштину нібито співробітники українських спецслужб, виявилися представниками громадської організації.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє журналіст Євген Плінський, зазначивши, що раніше в ЗМІ була подана некоректна інформація.

Польські спецслужби провели спецоперацію, в ході якої затримали 6 українців за підозрою в контрабанді бурштину. Пару місяців назад поляки через підставних людей, замовили кілька сотень кілограм бурштину з умовою доставки з України до Польщі.

Новини
В Україні ведуть бурштинові війни: Зеленському сказали, як побороти

Як пише журналіст, бурштин перевозили малими партіями, близько 50 кг, під повним контролем польських спецслужб, через пункти пропуску "Ягодин" (Волинська область) і "Шегині" (Львівська область).

Шістьох українців польські спецслужби взяли в момент передачі повної партії і розрахунку. Серед затриманих були нібито представники українських спецслужб. Але журналіст стверджує, що це не зовсім так.

Затримання українців у Польщі

Затримання українців у Польщі

Затримання українців у Польщі

Затримання українців у Польщі

"За моєю інформацією, дані про затримання двох українських силовиків неправдиві. Просто у двох затриманих виявилися посвідчення якоїсь антикорупційної ГО, які польські журналісти прийняли за нашу спецслужбу. Цікаво що найбільше "збудилися" в СБУ, так як саме вони, через департамент "К", контролюють пункт пропуску "Шегині". А він в цій темі якраз і спалився. Що ще задокументували поляки, поки тримають в секреті", – написав Плінскій.

Новини
"Дві області візьмуться за зброю": ексгенпрокурор розкритикував законопроект Зеленського про бурштин

Фото посвідчення, яке один з українців пред'явив польським правоохоронцям, опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Станіслав Речинський.

Посвідчення одного з контрабандистів

Посвідчення одного з контрабандистів

www.facebook / Stanislav.Rechynskyy

"Які ксиви бувають цікаві. І належать одному з учасників контрабанди бурштину. Відловили поляки. У частці прикордонники і ще купа служивих", – написав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
5
Смішно
17
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Во Франции украинских моряков, которых обвиняли в перевозке венесуэльского кокаина приговорили к заключению на сроки от 5 до 8 лет. Терран Макрон совсем с катушек слетел.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Срочно отпустите политзаключённых шеневмерликов!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Ишевский Константин
Ишевский Константин
Пигин Макс, ни хрена себе сколько шароварники намыли янтаря в польских сортирах!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Пигин Макс, сьорбни коксику, ато тебе вже відпустило.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel