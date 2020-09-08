У Мінську почалося силове затримання учасників протесту, людей спробували "відбити" в ОМОНу. Відео

У Мінську 8 вересня відбулися жорсткі затримання учасників акції в підтримку членкині опозиційної координаційної ради Марії Колесникової.

Відповідні відео були опубліковані на YouTube-каналі "TUT.BY. Политика", і "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як видно на записах, ОМОНівці в балаклавах хапали людей, намагаючись завести їх в автозаки. Деякі протестувальники пручалися, почалися зіткнення. Громадян жорстко кидали на землю, жінкам заламували руки.

Затримання жінки. TUT.BY

Частина протестувальників оточила автозак, вимагаючи відпустити громадян. Вони скандували "Відпускай". У цей час машини сигналили, підтримуючи учасників акції.

Люди біля машини силовиків. Скриншот відео

На проспекті Машерова, як пише "Радіо Свобода" в Telegram, були затримані практично всі учасники маршу.

Затримання жінки біля Комаровського ринку. Радіо Свобода

На Комаровському ринку протест продовжився. Як видно на відео, акція була мирною, учасники скандували "Марія" і плескали.

Ситуация на Камароўскім ринку: некалькі людзей затрималі, іншия скандуюць "Мари, Мари" ў падтримку зьніклай Мариі Калесьнікавай pic.twitter.com/QANpeDmnzv - БелТА (@svaboda) September 8, 2020

У Комаровського ринку в Мінську зібралися приблизно 40 чоловік на несанкціонований мітинг на підтримку Марії Колесникової.



Почалися затримання.



Члена координаційної ради білоруської опозиції Колесникову, нагадаємо, сьогодні затримали на білорусько-українському кордоні pic.twitter.com/02kSd7K7RD - RT російською (@RT_russian) September 8, 2020

Затримання в столиці Білорусі. Скриншот

Людей хапали силовики, які приховували обличчя. Скриншот

Скриншот

ОМОН застосував силу проти учасників протесту. TUT.BY

Фото з акції протесту. TUT.BY

Деяких людей повалили на землю. TUT.BY

Як писав OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, вважає, що його повалення нібито матиме руйнівні наслідки для країни.

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