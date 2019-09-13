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14 вересня • оновлено в 04:30
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Затиснуло намертво: у Білорусі 2-річна дитина вбила матір

2.6т Читати матеріал російською

У Брестській області Білорусі стався трагічний випадок. Дворічна дівчинка випадково задушила матір, яка намагалася дістати її з салону автомобіля через вікно.

Як розповіли в УСК по Брестській області, молода сім'я з дитиною приїхала в гості в село Старе Село, передає Sputnik Білорусь.

21-річна мешканка Жабинки (Брестська область) Юлія Шарко, у якої був День народження, потягнулася до дочки через вікно. У цей момент дівчинка несвідомо натиснула кнопку скдлопідйомника і той затиснув шию жінки.

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Затиснуло намертво: у Білорусі 2-річна дитина вбила матір

Ілюстрація

"Чоловік виявив її близько 16:30 того ж дня без свідомості. Він розбив скло автомобіля і викликав швидку допомогу. Жінку доставили в лікарню у важкому стані і діагностували асфіксію. Через тиждень, 7 вересня, вона померла", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, к Харкові недалеко від станції метро Холодна гора дитину, яка перебігала дорогу в недозволеному місці, збила машина. Від сильного удару хлопчик відлетів на кілька метрів, але приземлився на рюкзак, завдяки чому і вижив.

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Білорусь
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