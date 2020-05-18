Незаконно екстрадований в'язень визнаний Генпрокуратурою Молдови несправедливо засудженим

Генеральний прокурор Республіки Молдова Олександр Стояногло заявив, що справа В'ячеслава Платона, який був визнаний винним у розкраданні коштів із Banca de Economii і засуджений до 18 років позбавлення волі, була повністю сфабрикованою.

Про це він повідомив на брифінгу 19 травня. Стояногло зазначив, що справу Платона заново розглянуть у суді, щоб з'ясувати, хто стояв за "цією фальсифікацією", передає point.md.

"Справа В'ячеслава Платона була повністю сфабрикованою. Звинувачення ґрунтувалося на навмисно спотвореній оцінці та неправильному тлумаченні фактів, які виявилися результатом звинувачень Ілана Шора. Платон був абсолютно незаконно засуджений і незаконно відбував покарання", – сказав Генпрокурор.

rise.md

Стояногло також заявив, що тепер Генпрокуратура звинувачує колишнього лідера Демпартії Молдови, олігарха Володимира Плахотнюка у створенні злочинної організації, шахрайстві та відмиванні грошей в особливо великих розмірах

"Одним із головних одержувачів грошей за рахунок крадіжки мільярда доларів є Володимир Плахотнюк. Сьогодні стосовно громадянина Плахотнюка буде ухвалено новий обвинувальний висновок, після чого його звинувачення буде доповнене трьома новими статтями: створення злочинної організації, шахрайство і відмивання грошей в особливо великих розмірах", – заявив Стояногло.

Нагадаємо, у 2014 році в Молдові стало відомо, що три банки – Banca de Economii (BEM), Banca Sociala і Unibank, які володіють майже третиною банківських активів країни, вивели за межі держави близько мільярда доларів. Банки були ліквідовані, майно виставлено на продаж, щоб компенсувати частину зниклих грошових коштів.

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