Заступився за Україну: в Росії затриманий десантник, який публічно назвав Путіна брехуном

У Новоросійську затримали Асхаба Алібекова, який раніше прославився тим, що виступив з різкою критикою російського президента Володимира Путіна в Україні.

За словами родичів Алібекова, до нього підійшли четверо чоловіків у штатському, спровокували його і затримали.

Перед цим Алібеков отримав мандат спостерігача і планував взяти участь у спостереженні за президентськими виборами 18 березня.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Алібеков у своєму відео на YouTube відкрито заявив, що на Донбасі масово гинуть молоді російські солдати.

"Ти брешеш, що в Україні наших солдат нема! Ми там вмираємо! Нацьковуєш наших солдатів на український народ! Українські брати - це наші брати. Якщо ти вб'єш українців, наступний хто на черзі - білоруси? А потім хто? Татари?" - різко звернувся він до російського президента.