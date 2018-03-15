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ПолітикаЕкономіка

Заступився за Україну: в Росії затриманий десантник, який публічно назвав Путіна брехуном

37.4тЧитати новину російською

У Новоросійську затримали Асхаба Алібекова, який раніше прославився тим, що виступив з різкою критикою російського президента Володимира Путіна в Україні.

За словами родичів Алібекова, до нього підійшли четверо чоловіків у штатському, спровокували його і затримали.

Перед цим Алібеков отримав мандат спостерігача і планував взяти участь у спостереженні за президентськими виборами 18 березня.

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Як повідомляв "Обозреватель", раніше Алібеков у своєму відео на YouTube відкрито заявив, що на Донбасі масово гинуть молоді російські солдати.

"Ти брешеш, що в Україні наших солдат нема! Ми там вмираємо! Нацьковуєш наших солдатів на український народ! Українські брати - це наші брати. Якщо ти вб'єш українців, наступний хто на черзі - білоруси? А потім хто? Татари?" - різко звернувся він до російського президента.

Читайте всі новини по темі "Протести проти політики Путіна щодо України" на сайті "Обозреватель".

Тема
Протести проти політики Путіна щодо України
Особи
Асхаб АлібековВолодимир Путін
Місце
Росія
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