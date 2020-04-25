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25 квітня • оновлено в 20:29
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Заснув за кермом: у Польщі трапилася велика ДТП з українцями

2.5т
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У суботу, 25 квітня, в місті Жори (Польща) водій автомобіля заснув за кермом і збив двох українців – чоловіка та жінку.

Про це "РБК-Україна" розповів директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

"У Польщі 25 квітня в 6:40 за місцевим часом в місті Жори трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю транспортного засобу і двох пішоходів – громадян України", – повідомив дипломат.

ДТП в Жори, Польща

ДТП в Жори, Польща

В результаті ДТП українців з травмами доставили до лікарні.

"Громадянка України отримала легкі ушкодження та була виписана з лікарні, зате інший потерпілий українець перебуває в медичному закладі у важкому стані без свідомості", – додав Погорельцев.

Зараз українські дипломати розшукують родичів постраждалих українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Угорщині автобус з українцями потрапив у страшну ДТП.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Польща
Тег
ДТП
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
боженька всё видит...
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