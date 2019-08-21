"Запрошуємо нуль українців": польський ресторан потрапив у міжнародний скандал

Ресторан у Гдині (Польща) потрапив у скандал через ксенофобське щодо українців оголошення про роботу.

У тексті написано, що заклад шукає кухарів, але просить звертатися "zero Ukraińców czy innych podobnych" (нуль українців або інших подібних), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Через це Польський Центр відстеження расистської та ксенофобської поведінки планує подати на ресторан заяву в прокуратуру.

Скандал із рестораном у Гдині Колаж

Відзначається, що подібна вимога роботодавця публічного закликає до ненависті на національному ґрунті.

У свою чергу представник власника ресторану адвокат Лукаш Ковальський заявив, що оголошення є проявом необдуманого рішення тільки однієї особи, а інші працівники закладу не мають нічого спільного з цим недоречним повідомленням.

"Ми переконані, що автор оголошення також оприлюднить відповідні вибачення", – сказав адвокат.

Він додав, що оголошення викликало хвилю ненависті, спрямовану як проти працівників, так і сім'ї, якій належить ресторан, "включно з погрозами спалити заклад".

Тим, хто публічно закликає до ненависті на національному ґрунті, в Польщі загрожує до двох років в'язниці.

Скандальне оголошення Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі на будівництві нового газопроводу загинув 37-річний громадянин України.

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