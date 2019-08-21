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"Запрошуємо нуль українців": польський ресторан потрапив у міжнародний скандал

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Ресторан у Гдині (Польща) потрапив у скандал через ксенофобське щодо українців оголошення про роботу.

У тексті написано, що заклад шукає кухарів, але просить звертатися "zero Ukraińców czy innych podobnych" (нуль українців або інших подібних), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Через це Польський Центр відстеження расистської та ксенофобської поведінки планує подати на ресторан заяву в прокуратуру.

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Скандал із рестораном у Гдині

Скандал із рестораном у Гдині

Колаж

Відзначається, що подібна вимога роботодавця публічного закликає до ненависті на національному ґрунті.

У свою чергу представник власника ресторану адвокат Лукаш Ковальський заявив, що оголошення є проявом необдуманого рішення тільки однієї особи, а інші працівники закладу не мають нічого спільного з цим недоречним повідомленням.

"Ми переконані, що автор оголошення також оприлюднить відповідні вибачення", – сказав адвокат.

Він додав, що оголошення викликало хвилю ненависті, спрямовану як проти працівників, так і сім'ї, якій належить ресторан, "включно з погрозами спалити заклад".

Тим, хто публічно закликає до ненависті на національному ґрунті, в Польщі загрожує до двох років в'язниці.

Скандальне оголошення

Скандальне оголошення

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі на будівництві нового газопроводу загинув 37-річний громадянин України.

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Теми
Україна Польща українці за кордоном
Місце
Польща
Теги
заробітчани наші в Польщі Ukrajinci v Polsku скандали
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
До какого днища должна докатиться страна, чтобы её граждане поехали НА ЗАРАБОТКИ в Польшу! Поляки сами драпают в богатую Европу, в ту, что первого сорта. Ни один россиянин не поедет работать в Польшу, хули там делать. А кастрюль ещё и унижают там, а они все равно прут. Все ваш майдан вонючий, доскакались.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Nemo Александр, о Господи... Я вам о массовой трудовой миграции! Массовая трудовая миграция в Польшу россиянам не интересна, вы не понимаете? Полагаю, что в Грузии или Казахстане тоже работает энное количество россиян, и что? Это даёт повод говорить, что россияне едут в Грузию на заработки?
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Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, "И что в моих словах неправда?" - Ни один россиянин не поедет работать в Польшу" В Польше работают россияне, и не один. Да, по сравнению с украинцами, не много. Как вам ещё объяснить?
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