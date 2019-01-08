МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Блоги - Світ

Олександр Флінт
Олександр Флінт
Історик, політичний оглядачВсі статті автора

Запад настолько зажрался, что мозги перестали работать

1.3тЧитати матеріал російською

Из нынешних событий.

На днях президент Трамп грозно из твитера заявил "мы уходим из Сирии". Вот так просто, без консультаций, без понятий, без каких-либо пониманий ситуации. Наверное, как обычно с раннего утра на толчке прозрел. Начался кипеш - мало не покажется. Ушёл министр обороны Маттис и ещё 2 высокопоставленных сотрудника Пентагона, который недвусмысленно сказал, что Трамп не понимает ни фига и это предательство союзников и нашей репутации. Трампу бросились объяснять. Он снизошёл и сказал, что уйдут в течении месяца. Ему опять стали, как полному придурку рассказывать, что это не игрушки и нельзя так делать и потому Белый дом, разродился заявлением, что уйдут в течении нескольких месяцев.

Запад настолько зажрался, что мозги перестали работать

Дональд Трамп

Наконец наш грозно-усатый советник по национальной безопасности Болтон рванул в Израиль. Типа прилететь в ихние тель-авивы и прямо с трапа самолёта крикнуть в народ: "Америка уже вернулась в былое величие, как обещал Трамп и вы, все здесь собравшиеся, являетесь свидетелями этого пре-светлого момента в истории. Потому спешите кричать ура и кидайте чепчики с ермолками в воздух". Однако вышло несколько по-другому.

Новини
Даже Песков и Маша Захарова Трампу не подыграли

Как я понимаю, Болтона на Святой земле, встретили угрюмо. Недаром была утечка из Мосада, где сказали, что Трамп - это полный идиот и Израиль капитально подставил. А раз так, то Болтону тут же, после традиционного чая, сказали по полной правде и от всей еврейской души, что пусть Трамп кретин и занимается кретинизмом со своими трампофилами в Америке на здоровье, а в Израиле мнение о его талантах, очень не лестное и потому пусть делает что хочет и как хочет, но меняет то, что он разболтал с полной дурости. Потому что они давно понимают и как уже много раз всем доказано: Трамп не понимает ни хрена и ни в чём. Своими "ценными указаниями" всех, т.е. абсолютно всех, смертельно подставил по очень крупному. Что всем нашим союзникам плевать на его "умную стратегию", где выигрывают не они, а главные враги запада и враги этих самых наших союзников: Путин, Асад, Эрдоган и Иран, а сами союзники, заботами Трампа, сидят в глубокой заднице. И если он таки так сделает, как сказал, то ему этот номер так просто не пройдёт и ему всё это припомнят.

И это, я уверен, сказал Болтону не политический манипулятор Натаниягу, а скорее всего израильские военные и представители Мосада. Видя, что ликование по поводу серьёзных решений от Трампа, не наблюдается - это вам не не-существующее посольство переносить и заниматься красивыми декларациями, Болтон, в явно скисшем настроении, вернулся домой.

И, о боги, уже заявлено, что американцы не уйдут из Сирии, пока не решится вопрос с курдами и не будет чётких гарантий мира от Турции.

Новини
Трамп поддержал Путина

А вот теперь спросите себя - что за немыслимый бардак в нашей стране и в этой администрации, что даже стратегические решения принимаются каким-то недоделанным психопатом? При этом никто из его сторонников, которые всего год назад голосили в соцсетях "Ура" и поносили Обаму, который "как преступник по-дурацки оставил Ирак" и считали, что Трамп, это прям новый Цезарь и лишь одним своим грозным взглядом напугает русских и иранцев, и уж конечно никогда так позорно не уйдёт и никого не бросит. Сейчас они кричат, что Трамп абсолютно прав и уходить из Сирии надо просто архи-немедленно. Бросаем всё и всех и срочно домой!!! Тогда как я тогда говорил - если мы залезем в Сирию (я был против), то должны залезать надолго и в этом лабиринте интересов и связей разбираться нужно не как дилетант с улицы, а профессионально. Так как ошибок в этом регионе не прощают.

Потому, наблюдая всё это, я прихожу только к одной единственной правильной мысли - Запад настолько зажрался, что мозги перестали работать и наличие Новой Холодной Войны, это не просто нужно, а является чуть ли не единственным способом выздороветь от этого атеросклероза всей западной системы. Только когда Западу угрожают коммунизмом, уничтожением, раскулачиванием и далее по списку - тут начинают думать и действовать. И никак по-другому. Трамп - это законное проявление этой болезни ожирения - безмозглость власти. Надеюсь те, кто в 2016 году были так горды за нашу страну, когда его избрали, наконец сегодня получили по носу и по голове, за излишнюю спесь и тупость. Есть чем "гордиться" за последние два года. Ну и конечно, такой президент это как подарок всем врагам Америки, что только можно себе представить.

Читайте всі новини по темі "Політичні скандали в США" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олександр ФлінтОлександр Флінт
Теми
Політичні скандали в СШАКонфлікт в Сирії
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
СШАвійна
Джерело
Джерело:Facebook Александра Флинта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги