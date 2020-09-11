Кремль хоче замінити Лукашенка на Колесникову, – Гордон

Членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова нібито є агенткою впливу Кремля.

Таку теорію 11 вересня в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" висловив український журналіст Дмитро Гордон. Трансляція велася на YouTube-каналі програми (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Гордон вважає, що президенту РФ Володимиру Путіну Олександр Лукашенко став невигідним, через що Кремль хоче замінити його на "свою людину".

"Серед лідерів білоруських протестів більшість складають агенти впливу креатури Росії", – заявив журналіст. Він сказав, що подібна ситуація спостерігалася на Євромайдані.

Гордон стверджує, що Колесникову збиралися заарештувати, сприйнявши її за іншу жінку з керівництва опозиції. У результаті, зрозумівши свою помилку, силовики відвезли жінку в ресторан. Свої джерела журналіст розкривати відмовився, хоча його заява викликала багато запитань серед гостей студії.

"У логіці Лукашенка – затримати всіх, хто становить небезпеку. Марія Колесникова виходить на мітинги, вона перша особа, вона залишається в Білорусі, її ніхто не чіпає", – сказав Гордон.

"Це можна пояснити, в моїй логіці, тільки одним: значить, Лукашенку сказали з Росії не чіпати. І він і не чіпав... У підсумку він її зачепив, але... я знаю, як створюються легенди", – продовжив журналіст.

Він вважає, що росіяни створюють легенду білоруській активістці, щоб саме вона стала "офіційною і постраждалою" лідеркою опозиції.

"І вони збираються замінити Лукашенка на Марію Колесникову", – висловив думку Гордон.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вишеградська група (Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія) представить на позачерговому саміті ЄС пакет підтримки Білорусі, в якому, зокрема, пропонується ввести безвіз для громадян.

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