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ПолітикаЕкономіка

/Світ

Замах на Путіна: в Кремлі виступили з першою заявою

13тЧитати матеріал російською

Після повідомлення про затримання бойовика, який, імовірно, готував замах на Володимира Путіна, Сербія запевнила президента Росії в безпеці його планованого візиту в Белград.

Про це повідомив помічник глави РФ Юрій Ушаков, передає "Интерфакс". Він також зазначив, що служби безпеки Росії і Сербії співпрацюють.

"Відповідні сербські служби перебувають у тісному контакті з нашими відповідними відомствами", — сказав Ушаков. Він висловив упевненість, що візит пройде "без зривів".

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Юрій Ушаков

Юрій Ушаков

Life.ru

Відзначимо, нещодавно ЗМІ повідомили про зрив підготовлюваного замаху на Путіна і затримання його можливого виконавця в місті Нові-Пазар.

Ушаков сказав, що про цю історію йому відомо тільки від журналістів і він не знає, чи повідомляв Белград Москву про подію офіційно.

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"Там теж іще багато незрозумілого так і залишається", — додав він.

Нагадаємо, візит Путіна в Белград запланований на 17 січня.

Замах на Путіна: в Кремлі виступили з першою заявою

BBC.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома болгарська ясновидиця Ванга, яка померла в 1996 році, залишила прогнози на 2019 рік, у яких передбачила президенту Росії Володимиру Путіну спробу замаху з боку когось із його команди безпеки.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
світовий тероризм
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть собаке путину
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4
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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3
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Куни Чан
Куни Чан
А Ярош всех сдал.
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