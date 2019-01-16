Замах на Путіна: в Кремлі виступили з першою заявою

Після повідомлення про затримання бойовика, який, імовірно, готував замах на Володимира Путіна, Сербія запевнила президента Росії в безпеці його планованого візиту в Белград.

Про це повідомив помічник глави РФ Юрій Ушаков, передає "Интерфакс". Він також зазначив, що служби безпеки Росії і Сербії співпрацюють.

"Відповідні сербські служби перебувають у тісному контакті з нашими відповідними відомствами", — сказав Ушаков. Він висловив упевненість, що візит пройде "без зривів".

Юрій Ушаков Life.ru

Відзначимо, нещодавно ЗМІ повідомили про зрив підготовлюваного замаху на Путіна і затримання його можливого виконавця в місті Нові-Пазар.

Ушаков сказав, що про цю історію йому відомо тільки від журналістів і він не знає, чи повідомляв Белград Москву про подію офіційно.

"Там теж іще багато незрозумілого так і залишається", — додав він.

Нагадаємо, візит Путіна в Белград запланований на 17 січня.

BBC.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома болгарська ясновидиця Ванга, яка померла в 1996 році, залишила прогнози на 2019 рік, у яких передбачила президенту Росії Володимиру Путіну спробу замаху з боку когось із його команди безпеки.

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