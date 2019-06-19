Замах на президента Венесуели: Мадуро назвав ціну за свою голову

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що спроба його вбивства коштувала до 20 мільйонів доларів.

"Спроба мого вбивства, яка була здійснена 4 серпня, коштувала кілька мільйонів доларів, кажуть про 20 мільйонів доларів", - сказав Мадуро, виступаючи перед військовими. Виступ транслювався в Twitter.

Він подякував співробітникам розвідки і правоохоронних органів за відвагу і доблесть, виявлену при захисті президента.

Ніколас Мадуро

#VIDEO 📹 | Presidente @NicolasMaduro : El proyecto para asesinarme que se ejecutó el 4 de agosto (de 2018) costó $ 20 millones, y apenas le dieron unos miles a los tontos útiles . El resto se quedó en manos del diputado criminal (Julio Borges) # AtenciónSocialParaElPueblo pic.twitter.com/tHG7wkb2Hh - VTV CANAL 8 (@ VTVcanal8) 19 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, спроба замаху на Мадуро була зроблена 4 серпня 2018 року. Як повідомляв міністр зв'язку і інформації Венесуели Хорхе Родрігес, під час параду в Каракасі до трибуни, де перебував президент, попрямували декілька безпілотників з вибухівкою. За його словами, під час замаху на Мадуро поранення отримали семеро гвардійців, президент не постраждав.

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