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Замах на президента Венесуели: Мадуро назвав ціну за свою голову

1.8тЧитати матеріал російською

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що спроба його вбивства коштувала до 20 мільйонів доларів.

"Спроба мого вбивства, яка була здійснена 4 серпня, коштувала кілька мільйонів доларів, кажуть про 20 мільйонів доларів", - сказав Мадуро, виступаючи перед військовими. Виступ транслювався в Twitter.

Він подякував співробітникам розвідки і правоохоронних органів за відвагу і доблесть, виявлену при захисті президента.

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Ніколас Мадуро

Ніколас Мадуро

Як повідомляв OBOZREVATEL, спроба замаху на Мадуро була зроблена 4 серпня 2018 року. Як повідомляв міністр зв'язку і інформації Венесуели Хорхе Родрігес, під час параду в Каракасі до трибуни, де перебував президент, попрямували декілька безпілотників з вибухівкою. За його словами, під час замаху на Мадуро поранення отримали семеро гвардійців, президент не постраждав.

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Особа
Ніколас Мадуро
Місце
Венесуела
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ivanov koly
ivanov koly
жаль не завалили мадурика. вот прейдет такая мразь к власти и мучает людей
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Молодец Россия...Великая держава...Легко и быстро..дала пинка американцам...даже там
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Переоценил себя маДурик.
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