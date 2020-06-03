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3 червня • оновлено в 22:06
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Захисту не отримають, а дані передадуть в ФБР: в Zoom оприлюднили нові правила для безкоштовних користувачів

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Безкоштовні користувачі Zoom не будуть захищені наскрізним шифруванням, а керівництво компанії має намір передавати дані правоохоронцям.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив головний виконавчий директор Zoom Video Communications Ерік Юань. За його словами, зараз компанія працює над впровадженням системи наскрізного шифрування. Таким чином треті особи не зможуть отримати доступ до конференцій людей. За допомогою такого методу вони мають намір боротися з витоками даних і "набігами" на конференції, коли деякі люди, використовуючи вразливості програми, втручались в чужі розмови і заважали їм.

Ерік Юань

Ерік Юань

Zoom

Однак він додав, що функція наскрізного шифрування буде доступна тільки корпоративним клієнтам Zoom, тоді як з'єднання безкоштовних користувачів все ще залишатимуться уразливими. За словами Юаня, це необхідно при співпраці з ФБР та правоохоронними органами в тих випадках, якщо програму використовують в "поганих цілях".

"Ми, звичайно, не дамо наскрізне шифрування безкоштовним користувачам бо ми також хочемо працювати разом з ФБР, з місцевими правоохоронними органами на випадок, якщо хтось використовує Zoom в поганих цілях", – заявив Ерік Юань.

Як повідомив OBOZREVATEL, компанія Facebook представила новий сервіс Messenger Rooms (аналог Zoom або HouseParty), який повинен поліпшити якість відеозв'язку на тлі пандемії коронавируса COVID-19.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Теги
безпека ФБР
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