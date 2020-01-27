"Захищає себе і Захід!" Тейлор жорстко відповів Помпео на "байдужість" американців до України

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор пояснив держсекретареві Майку Помпео, що "американцям не байдуже до України".

Раніше перед запланованим візитом в Україну Помпео запитав: "Думаєте, американців непокоїть Україна?", чим викликав хвилю критики.

Тейлор же нагадав Помпео, що США підтримують країну в російсько-українській війні, забезпечуючи збройні сили зброєю і навчанням, передає The New York Times.

Тейлор жорстко відповів Помпео на "байдужість" американців до України

"Ось чому відповідь повинна бути ствердна: Україна захищає себе і Захід від нападу Росії. Якщо Україна досягне успіху, ми досягнемо успіху. Відносини між Сполученими Штатами і Україною є ключем до нашої національної безпеки, і американці повинні дбати про Україну.

Підтримувати Україну – значить підтримувати молоду демократію, яка бореться за відновлення суверенітету над її міжнародно визнаними кордонами", – сказав Тейлор.

Він додав, що, підтримувати Україну означає до того ж підтримувати заснований на правилах міжнародний порядок, який дозволив великим державам у Європі уникнути війни протягом семи десятиліть.

"Це підтримувати демократію над самодержавством. Це підтримувати свободу над несвободою. Більшість американців це роблять", – сказав він.

Нагадаємо, раніше журналістка американського видання NPR Мері Келлі заявила, що держсекретар США Майк Помпео нецензурно вилаявся на неї через питання про звільнення експослині США в Україні Марі Йованович і висловив припущення, що Україна американцям "байдужа".

Раніше OBOZREVATEL писав, що державний секретар США Майк Помпео 30 січня відвідає Київ, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

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