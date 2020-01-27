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27 січня • оновлено в 12:10
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"Захищає себе і Захід!" Тейлор жорстко відповів Помпео на "байдужість" американців до України

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Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор пояснив держсекретареві Майку Помпео, що "американцям не байдуже до України".

Раніше перед запланованим візитом в Україну Помпео запитав: "Думаєте, американців непокоїть Україна?", чим викликав хвилю критики.

Тейлор же нагадав Помпео, що США підтримують країну в російсько-українській війні, забезпечуючи збройні сили зброєю і навчанням, передає The New York Times.

Тейлор жорстко відповів Помпео на "байдужість" американців до України

Тейлор жорстко відповів Помпео на "байдужість" американців до України

"Ось чому відповідь повинна бути ствердна: Україна захищає себе і Захід від нападу Росії. Якщо Україна досягне успіху, ми досягнемо успіху. Відносини між Сполученими Штатами і Україною є ключем до нашої національної безпеки, і американці повинні дбати про Україну.

Підтримувати Україну – значить підтримувати молоду демократію, яка бореться за відновлення суверенітету над її міжнародно визнаними кордонами", – сказав Тейлор.

Він додав, що, підтримувати Україну означає до того ж підтримувати заснований на правилах міжнародний порядок, який дозволив великим державам у Європі уникнути війни протягом семи десятиліть.

"Це підтримувати демократію над самодержавством. Це підтримувати свободу над несвободою. Більшість американців це роблять", – сказав він.

Нагадаємо, раніше журналістка американського видання NPR Мері Келлі заявила, що держсекретар США Майк Помпео нецензурно вилаявся на неї через питання про звільнення експослині США в Україні Марі Йованович і висловив припущення, що Україна американцям "байдужа".

Раніше OBOZREVATEL писав, що державний секретар США Майк Помпео 30 січня відвідає Київ, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Майк Помпео Вільям Тейлор
Місце
США
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Mega Death
Mega Death
Мне бы было стыдно за такое)))) - "Отношения между Соединенными Штатами и Украиной являются ключом к нашей национальной безопасности". Я даже не представляю как США удалось выжить за последние 200 лет))))
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
США будут воевать с Россией руками украинцев, за счет украинцев и до последнего украинца.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Каждый среднестатистический американец, просыпается утром с одной только мыслью ''Как там бедная украина? Шестой год на равных сражаясь со второй армией в мире''
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