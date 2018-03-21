"Захід програє": Шахназаров приписав Росії перемогу в холодній війні

Російський режисер, директор кіноконцерну "Мосфільм" Карен Шахназаров заявив, що в світі досі триває холодна війна і перемогу в її нинішній фазі здобуде Росія (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більш того, він цинічно висловився з приводу участі Росії у війнах на Близькому Сході, назвавши їх дипломатичним успіхом Кремля. Свою думку Шахназаров озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

"Сирія - це не успіх російської дипломатії? Росія вже в Лівії знаходиться потихеньку. І правильно робить. Вона досягає тих цілей, яких потрібно досягати. І ось що я хочу з приводу всього сказати: ми думали, що холодна війна закінчилася в 1991 році, але це закінчилася кампанія. Звичайно, вона зараз відбувається. І я при всьому тому, що вважаю, що, звичайно, Захід сильний, небезпечний, але думаю, що ось цю кампанію Захід програє і програє", - заявив російський режисер.

Як повідомляв "Обозреватель", Шахназаров назвав президента Росії Володимира Путіна єдиним європейським і навіть світовим лідером, який вийшов із народу.