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Захід не піде проти Путіна? Озвучено "тривожний дзвіночок" для України на 2019 рік

3.1тЧитати матеріал російською

Захід не готовий йти на конфронтацію з Росією, реакція на Керченську криза дуже яскраво це продемонструвала.

Таку думку висловив експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілля Куса, передає "Апостроф". На його думку, інцидент у Чорному морі показав кілька важливих речей, у тому числі і щодо позиції ЄС і США в цьому питанні.

"Це дуже тривожний дзвіночок для України на 2019 рік, особливо з огляду на вибори у нас і вибори до Європарламенту навесні, за якими ми повинні дуже ретельно стежити", – пояснив він.

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Захід не піде проти Путіна? Озвучено "тривожний дзвіночок" для України на 2019 рік

Sobkor.net

Нагадаємо, з'ясувалося, що в ході збройного нападу на українські кораблі біля Керченської протоки російські прикордонники обстріляли їх з великокаліберної гармати, використавши близько 1200 снарядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфліктЗагострення в Азовському морі
Місце
Україна
Тег
Керченська протока
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Жуков Жора
Жуков Жора
На пятый год хохлы догодались))))
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3
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Да )))Запад вооще никак не отреагировал на провокацию алкаша)))))Готовьте ещё катера в плен Нам катера пригодятся Кстати...когда??Прошло уж 2 месяца как пастор пообещал Народ трусов и врунов
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Andreevski Andrey, Пастор,самая бессмысленная личность на Украине. Сидит на двух стульях,во все лезет,но ни за что не отвечает.
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Француватые селюки, прощёлкав три корыта и подставив под уголовную статью своих моряков так надеялись, что вот сейчас весь мир, который с ними победит злого Путина и заставит Россию выплачивать (о, это сладчайшее для каждого рагуля слово!) репарации ))))
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