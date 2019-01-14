Захід не піде проти Путіна? Озвучено "тривожний дзвіночок" для України на 2019 рік

Захід не готовий йти на конфронтацію з Росією, реакція на Керченську криза дуже яскраво це продемонструвала.
Таку думку висловив експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілля Куса, передає "Апостроф". На його думку, інцидент у Чорному морі показав кілька важливих речей, у тому числі і щодо позиції ЄС і США в цьому питанні.
"Це дуже тривожний дзвіночок для України на 2019 рік, особливо з огляду на вибори у нас і вибори до Європарламенту навесні, за якими ми повинні дуже ретельно стежити", – пояснив він.
Sobkor.net
Нагадаємо, з'ясувалося, що в ході збройного нападу на українські кораблі біля Керченської протоки російські прикордонники обстріляли їх з великокаліберної гармати, використавши близько 1200 снарядів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України в Чорному морі, після чого Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів.
Усього Росія захопила три судна: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси у Маріуполь через Керченську протоку.
Незабаром з'ясувалося, що росіяни насправді атакували українців у міжнародних водах. Про це прокололися у ФСБ, вказавши відповідні координати.
Усі 24 членів їхніх екіпажів потрапили у полон до окупантів, шестеро моряків отримали поранення. За рішенням "суду" вони будуть утримуватися під арештом до 24 січня. Наймолодшому з моряків нещодавно виповнилося 19 років, у кінці грудня він написав українцям сильний лист із московського СІЗО.
У зв'язку з новим актом агресії РФ Україна ввела у низці областей воєнний стан. Але 26 грудня він перестав діяти, а термін його дії вирішили не продовжувати.
Нещодавно президент України підписав закон, який розширює зону контролю у Чорному морі. Так, прикордонники отримали право без попередження відкривати вогонь на поразку в разі загрози українським кораблям.
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