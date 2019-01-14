Захід не піде проти Путіна? Озвучено "тривожний дзвіночок" для України на 2019 рік

Захід не готовий йти на конфронтацію з Росією, реакція на Керченську криза дуже яскраво це продемонструвала.

Таку думку висловив експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілля Куса, передає "Апостроф". На його думку, інцидент у Чорному морі показав кілька важливих речей, у тому числі і щодо позиції ЄС і США в цьому питанні.

"Це дуже тривожний дзвіночок для України на 2019 рік, особливо з огляду на вибори у нас і вибори до Європарламенту навесні, за якими ми повинні дуже ретельно стежити", – пояснив він.

Sobkor.net

Нагадаємо, з'ясувалося, що в ході збройного нападу на українські кораблі біля Керченської протоки російські прикордонники обстріляли їх з великокаліберної гармати, використавши близько 1200 снарядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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