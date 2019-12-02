Зеленський "прогнав" фанатів "русского міра": Захарова вибухнула гнівною тирадою

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що деякі жителі Донбасу не визначилися.

Він також закликав фанатів "русского міра" виїхати в РФ. Захарова розмістила їдкий пост у відповідь на своїй сторінці в Facebook ввечері в понеділок, 2 грудня.

"Це не люди загубилися, а держава загубилося, а потім і людей втратила! І відправлені з Києва на "пошук" людей танки їх не знайдуть. Гарантуйте жителям їх права, і вони знайдуться самі", – висловилася вона.

Захарова вибухнула гнівною тирадою до Зеленського

"До речі, жителі Донбасу президента України в 2019 році не вибирали і не по своїй волі, щоб слухати його, куди їм їхати. Адже київська влада вибори там свідомо не проводила ні президентські, ні парламентські. Хоча могла б", – написала вона.

На думку дипломатки, немає нічого страшного в тому, щоб жити на Донбасі з паспортом Росії. "А як же, за цією логікою, існує Європа? Люди мають по кілька паспортів різних країн, живуть, де хочуть, і навіть не відповідають на питання "чиї Фолкленди", – додала Захарова.

У коментарях приструнили представницю МЗС РФ. "Виборів не було, тому що російські війська не дозволили", "Брешете і не скривитесь", "Ви б в своєму оці попорпалися, там колода стирчить", "Не спиться? Все про Європу думаєте?", "Жителів Донбасу від України відрізали російські бойовики", – написали в користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський порадив проросійськи налаштованим жителям, які проживають зокрема і на території окупованого Донбасу, залишити країну і переїхати в Росію.

Він також висловив незгоду з тим, що питання повернення контролю над кордоном із Росією повинне обговорюватися після проведення виборів на Донбасі, як того вимагає Кремль.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!