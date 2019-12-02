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3 грудня • оновлено в 06:47
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Зеленський "прогнав" фанатів "русского міра": Захарова вибухнула гнівною тирадою

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Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що деякі жителі Донбасу не визначилися.

Він також закликав фанатів "русского міра" виїхати в РФ. Захарова розмістила їдкий пост у відповідь на своїй сторінці в Facebook ввечері в понеділок, 2 грудня.

"Це не люди загубилися, а держава загубилося, а потім і людей втратила! І відправлені з Києва на "пошук" людей танки їх не знайдуть. Гарантуйте жителям їх права, і вони знайдуться самі", – висловилася вона.

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Захарова вибухнула гнівною тирадою до Зеленського

Захарова вибухнула гнівною тирадою до Зеленського

"До речі, жителі Донбасу президента України в 2019 році не вибирали і не по своїй волі, щоб слухати його, куди їм їхати. Адже київська влада вибори там свідомо не проводила ні президентські, ні парламентські. Хоча могла б", – написала вона.

На думку дипломатки, немає нічого страшного в тому, щоб жити на Донбасі з паспортом Росії. "А як же, за цією логікою, існує Європа? Люди мають по кілька паспортів різних країн, живуть, де хочуть, і навіть не відповідають на питання "чиї Фолкленди", – додала Захарова.

У коментарях приструнили представницю МЗС РФ. "Виборів не було, тому що російські війська не дозволили", "Брешете і не скривитесь", "Ви б в своєму оці попорпалися, там колода стирчить", "Не спиться? Все про Європу думаєте?", "Жителів Донбасу від України відрізали російські бойовики", – написали в користувачі.

Зеленський "прогнав" фанатів "русского міра": Захарова вибухнула гнівною тирадою
Зеленський "прогнав" фанатів "русского міра": Захарова вибухнула гнівною тирадою
Зеленський "прогнав" фанатів "русского міра": Захарова вибухнула гнівною тирадою
Зеленський "прогнав" фанатів "русского міра": Захарова вибухнула гнівною тирадою
Зеленський "прогнав" фанатів "русского міра": Захарова вибухнула гнівною тирадою
Зеленський "прогнав" фанатів "русского міра": Захарова вибухнула гнівною тирадою

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський порадив проросійськи налаштованим жителям, які проживають зокрема і на території окупованого Донбасу, залишити країну і переїхати в Росію.

Він також висловив незгоду з тим, що питання повернення контролю над кордоном із Росією повинне обговорюватися після проведення виборів на Донбасі, як того вимагає Кремль.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
Тег
Донбас
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Захарова ярко поставила на место главаря шароварников. На Украине истерика!
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2
Добрыня .
Добрыня .
Клим Чугункин, Дурилка картонная, скажи, ты сам себе такой ник выбрал или назначили?? Что нибудь о карме слышал? Ой дурак, ну дурак.
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3
3
Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
Станцуй калинку,захаркина,это у тебя лучше получается,нежели совать свой нос ,куда не просят
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4
2 из 4 ответов | показать все
Ишевский Константин
Ишевский Константин
Слобожанский Артем, ты суешь свой нос пындосам в жопу и Меркель в пилотку
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1
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Кристина Стефанова:"Мария Захарова делает свою работу. И делает её хорошо. Умница." Две умницы, мадам. Вы тоже не лыком шиты. Вам палец в рот не клади :)
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
История ни чему не учит. Забыли, чем закончились кричалки для Крыма "Чемодан, вокзал, Россия"?
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4
4

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