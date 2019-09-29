Загрожує імпічмент? Навколо прем'єра Британії розгорілися гучні скандали

Опозиція може запустити процедуру імпічменту відносно прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Подібна можливість, як пише The Sunday Times, обговорювалася на зустрічі опозиційних політиків 26 вересня, а формальним приводом для цього називався винесений 24 вересня вердикт Верховного суду.

Він визнав незаконним припинення Джонсоном роботи парламенту на п'ять тижнів (до середини жовтня). Раніше критики прем'єра заявляли, що за допомогою пророгації парламенту він хотів відсторонити депутатів від визначення ходу Brexit.

За даними журналістів, пропозиція про імпічмент було розроблена валлійською партією "Плайд камрі", і вже на початку наступного тижня вона може бути внесена на розгляд Палати громад.

Теоретичним підсумком цієї процедури, якщо їй буде дано хід, міг би стати судовий процес над прем'єр-міністром і навіть кримінальний термін.

"Я визнаю, що ідея імпічменту щодо прем'єр-міністра здається мені надзвичайною, навіть унікальною. Але ми живемо в надзвичайні часи. Я ясно заявила лідерам опозиції, що не можна дозволити, щоб Борис Джонсон залишився безкарним за те, що порушив закон, закривши парламент", – зазначила представник "Плайд камрі" в парламенті Ліз Севілл.

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Крім цього, влада Лондона направила запит на розслідування зв'язків нинішнього прем'єр-міністра Британії з американською бізнес-леді Дженніфер Аркур, яка нібито отримала сприяння через дружбу з ним, коли той перебував на посаді мера, пише ВВС.

Тепер Незалежне управління поліції з питань поведінки має вирішити, чи є підстави для розслідування зловживань Джонсона на державній службі.

У свою чергу політик заявив, що його зв'язок з американкою "не має інтересу для оголошення".

"Я пишався всім, що робив як мер Лондона", – додав прем'єр-міністр.

Борис Джонсон

Відзначимо, до цього часу імпічмент не оголошували жодному британському прем'єр-міністру, а останній раз подібна процедура запускалася в 1848 році, коли до суду за таємну угоду з Росією намагалися залучити тодішнього міністра закордонних справ і майбутнього прем'єр-міністра Генрі Палмерстоуна.

Нагадаємо, Джонсон призупинив роботу британського парламенту в період із 9 вересня до 14 жовтня. Таким чином, у членів парламенту на прийняття рішень щодо виходу з ЄС залишалося трохи більше двох тижнів до Brexit, запланованого на 31 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рішення призупинити роботу парламенту викликало масштабні протести в Британії.

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