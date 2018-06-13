Загроза нависла над трьома країнами: озвучена нова небезпека з Росії

У разі якщо Україна, Молдова і Грузія відмовляться від вступу в НАТО, Росія відразу ж почне затягувати їх у своє "болото".

Про це заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський в інтерв'ю "Сегодня".

"І поки Захід буде очухуватися і скаже "ой, нас обдурили!", буде вже пізно і ці країни загрузнуть в російському болоті. На це і був розрахунок. Просто в Росії йде боротьба кланів і спецслужб ще дужче, ніж у нас, і тільки це заважає їй швидко здійснювати всі свої плани ", - попередив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони Естонії Юрій Луйк заявив, що Україна і Грузія повинні бути готові до членства в НАТО , щоб вступити в Альянс у відповідний момент.