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ПолітикаЕкономіка

Загроза нависла над трьома країнами: озвучена нова небезпека з Росії

1.7тЧитати новину російською

У разі якщо Україна, Молдова і Грузія відмовляться від вступу в НАТО, Росія відразу ж почне затягувати їх у своє "болото".

Про це заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський в інтерв'ю "Сегодня".

"І поки Захід буде очухуватися і скаже "ой, нас обдурили!", буде вже пізно і ці країни загрузнуть в російському болоті. На це і був розрахунок. Просто в Росії йде боротьба кланів і спецслужб ще дужче, ніж у нас, і тільки це заважає їй швидко здійснювати всі свої плани ", - попередив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони Естонії Юрій Луйк заявив, що Україна і Грузія повинні бути готові до членства в НАТО , щоб вступити в Альянс у відповідний момент.

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Теми
Російсько-український конфліктРосійська воєнна загроза
Місце
Україна
Об'єкт
НАТО
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Ivan Rus
Ivan Rus
И чего Путин привязался к донбассу. Разве нельзя наступать через Харьков или сумы? Разве Путин уже не хочет захватить всю Украину?
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