Загроза черг за вакцинами та 18 млн хворих: статистика щодо COVID-19 на 3 серпня. Постійно оновлюється

Коронавірус у світі вразив уже більше 18 млн осіб.

Коронавірус у світі інфікував вже більше 18 млн осіб, при цьому його жертвами стали понад 692 тисяч пацієнтів. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 72 168 осіб, загинули в період пандемії 1 725.

Тим часом в західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що людство може зіткнутися з чергами за вакциною від COVID-19, оскільки багатші країни вже нібито встигли зробити попереднє замовлення на мільярд доз. Нагадаємо, що зараз державами-антилідерками за кількістю заражених є США (4,8 млн), Бразилія (2,7 млн), Індія (1,8 млн).

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Ситуація з коронавірусом у світі Worldometers

Країни-антилідерки щодо COVID-19 Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 виявлено вже у 72 168 осіб. Померли 1 725 пацієнтів, а подолали хворобу – 39 543.

За минулу добу коронавірусом у світі заразилися 217 901 особа.

У ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу, ймовірно, стане тривалою, а її наслідки будуть відчуватися протягом десятиліть.

Кількість заражених в Україні РНБО

Епідеміологічна обстановка в Україні РНБО

Головне за 3 серпня:

06:16 – За даними Worldometers, 2 серпня у світі від коронавірусу померли 4 404 особи.

06:15 – У Китаї повідомили про 43 нові випадки коронавірусу в активній формі та про 11 прецедентів із безсимптомним перебігом.

06:06 – На Буковині та Рівненщині зафіксовано різкий стрибок зараження коронавірусом. Станом на вечір 2 серпня в Чернівецькій області виявили ще 82 нових випадки, а в Рівненській – 29.

05:21 – Прем'єр-міністр Косово Авдулла Хоті повідомив, що також захворів на коронавірус. За його словами, із симптомів хвороби у нього є тільки легкий кашель.

01:10 – Медики зі США заявили, що COVID-19 може спровокувати втрату волосся.

00:34 – Місцеві органи влади також відповідають за здоров'я городян, тому мери будуть нести відповідальність за відмову посилювати карантин в "червоній" зоні, заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.