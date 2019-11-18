"Загрався! Не визнає Крим": Лукашенко розлютив росіян "привітом" Путіну

Президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито "випробовує терпіння" російської влади, тому у нього можуть з'явитися проблеми.

Таку заяву зробив заступник директора Інституту країн СНД Володимир Жарихін. Його розлютило відверта заява Лукашенка про економічний союз з Росією, передає МК.

"Лукашенко останнім часом випробовує своїми заявами терпіння керівництва Росії, намагаючись таким чином повернути в свою сторону переговорний процес щодо вдосконалення Союзного договору, поглиблення інтеграції. Зачіпає ті сфери, які не варто зачіпати заради того, щоб знизити ціну на енергоносії", – заявив Жарихін.

За його словами, в більшості випадків така поведінка Лукашенка давала для нього позитивний результат. "Але, з моєї точки зору, Лукашенко вже починає заграватися. Як би щось не трапилося", – пригрозив росіянин.

Жарихіна також обурило, що Лукашенко відмовився визнати анексію Криму Росією. Він також заявив, що лідер Білорусі "іноді йде на прямі образи російської сторони".

"Наш найближчий союзник не визнає територіальну цілісність нашої країни – не визнає Крим частиною Росії. Тому, мені здається, терпіння російської сторони, дуже велике терпіння, поступово вичерпується", – додав він.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко публічно дорікнув Росії в небажанні допомогти з забезпеченням армії сучасною зброєю, незважаючи на те, що республіка продовжує здійснювати функції захисту РФ на західному кордоні.

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