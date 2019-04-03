''Мей загнали в глухий кут'': міжнародник пояснив, що не так із Brexit

У Британії політичні сили бояться брати на себе відповідальність за ухвалення остаточного рішення стосовно виходу країни з ЄС. Те, що парламент проголосував проти всіх варіантів, які пропонував уряд, означає, що прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей загнано у глухий кут.
Таку думку в ефірі ObozTV висловив експерт-міжнародник Українського інституту аналізу і менеджменту політики Володимир Воля. Він додав, що Євросоюз відмовив внести будь-які зміни в угоду.
"Це означає, що Тереза Мей та британський політикум опинився у пастці. Ситуацію доводять до абсурду. У Brexit усі "футболять" на відповідальність один одного. Я думаю, що у такий спосіб парламент Британії з одного боку ховається від взяття відповідальності на себе, а з іншого боку знищують рейтинги уряду Мей", – сказав він.
За словами Волі, Великобританія отримає більше збитків від Brexit, аніж ЄС.
"Була інформація, що порядок збитків для Британії при сприятливому погодженому виходу становитиме 30 млрд євро на рік, а для ЄС – 20 млрд євро. При хаотичному Brexit називають щорічні збитки для Британії в розмірі 50-60 млрд євро. Була цифра, що кожен день Brexit для Британії обходиться у 600 млн фунтів", – уточнив міжнародник.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна вийти з ЄС у березні 2019 року. Водночас Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід із Євросоюзу.
На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже в такий спосіб англійці покажуть приклад іншим країнам.
Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.
15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей щодо виходу з ЄС.
12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.
29 березня британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit, запропоновану Мей.
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