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''Мей загнали в глухий кут'': міжнародник пояснив, що не так із Brexit

1.8тЧитати матеріал російською

У Британії політичні сили бояться брати на себе відповідальність за ухвалення остаточного рішення стосовно виходу країни з ЄС. Те, що парламент проголосував проти всіх варіантів, які пропонував уряд, означає, що прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей загнано у глухий кут.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив експерт-міжнародник Українського інституту аналізу і менеджменту політики Володимир Воля. Він додав, що Євросоюз відмовив внести будь-які зміни в угоду.

"Це означає, що Тереза Мей та британський політикум опинився у пастці. Ситуацію доводять до абсурду. У Brexit усі "футболять" на відповідальність один одного. Я думаю, що у такий спосіб парламент Британії з одного боку ховається від взяття відповідальності на себе, а з іншого боку знищують рейтинги уряду Мей", – сказав він.

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За словами Волі, Великобританія отримає більше збитків від Brexit, аніж ЄС.

''Мей загнали в глухий кут'': міжнародник пояснив, що не так із Brexit

"Була інформація, що порядок збитків для Британії при сприятливому погодженому виходу становитиме 30 млрд євро на рік, а для ЄС – 20 млрд євро. При хаотичному Brexit називають щорічні збитки для Британії в розмірі 50-60 млрд євро. Була цифра, що кожен день Brexit для Британії обходиться у 600 млн фунтів", – уточнив міжнародник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVBrexit
Особи
Володимир ВоляТереза ​​Мей
Місце
Великобританія
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
Что за хрень? А как же наши неизбывные надежды на шикарные автобаны, новейшие заводы, вареники з вишней вёдрами и з/п по 5000 Евриков? Пусть теперь тянут нас, еуропейцев, вместо тухлой польши. Не соскочат!!
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