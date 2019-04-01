Загибель росіян у Німеччині: з'явилося відео з місця авіакатастрофи

Німецькі ЗМІ оприлюднили відео з місця аварії бізнес-літака, на якому розбилася співвласник російської авіакомпанії S7 Наталія Фільова. Всього в результаті аварії загинули три людини.

На ролику, який з'явився в YouTube, видно уламки лайнера, що димляться, і співробітників рятувальних служб, які працюють на місці катастрофи.

Відзначимо, згідно з даними Forbes за 2018 рік, Фільов займала четверте місце в списку найбагатших жінок РФ.

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Скрін відео

Незабаром після НП сталася смертельна ДТП за участю поліцейського авто, яке мчало на місце падіння літака. В аварії загинули двоє людей, троє правоохоронців отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії в ДТП загинув український бізнесмен – 46-річний Денис Русин.

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