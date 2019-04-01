Загибель росіян у Німеччині: з'явилося відео з місця авіакатастрофи

Німецькі ЗМІ оприлюднили відео з місця аварії бізнес-літака, на якому розбилася співвласник російської авіакомпанії S7 Наталія Фільова. Всього в результаті аварії загинули три людини.
На ролику, який з'явився в YouTube, видно уламки лайнера, що димляться, і співробітників рятувальних служб, які працюють на місці катастрофи.
Відзначимо, згідно з даними Forbes за 2018 рік, Фільов займала четверте місце в списку найбагатших жінок РФ.
Скрін відео
Незабаром після НП сталася смертельна ДТП за участю поліцейського авто, яке мчало на місце падіння літака. В аварії загинули двоє людей, троє правоохоронців отримали поранення.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії в ДТП загинув український бізнесмен – 46-річний Денис Русин.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.